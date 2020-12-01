Müzeler açık mı? Müzelere yasak geldi mi?

Pek çok ilde yer alan müzeleri ziyaret etmek isteyen pek çok kişi, müzeler açık mı sorusu için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, müzeler için alınan bir karar var mı? İşte, müzeler açık mı sorusuna yönelik bazı detaylar

MÜZELER AÇIK MI?

Müzeler, belediyeler, özel vakıflar bünyesinde de yer aldığı için farklı kararlar ile değerlendirilebilmektedir. Kültür Bakanlığı bünyesinde yer alan müzelerin açık olup olmayacağı konusunda ise henüz bir açıklamada bulunulmadı.