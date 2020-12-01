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Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Müzeler açık mı? Müzelere yasak geldi mi?

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Müzeler açık mı? Müzelere yasak geldi mi?
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Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla müzeler açık mı sorusuna yönelik araştırmalarını sürdüren pek çok kişi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerlerinin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, müzeler açık mı ve yasak geldi mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Pek çok ilde yer alan müzeleri ziyaret etmek isteyen pek çok kişi, müzeler açık mı sorusu için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, müzeler için alınan bir karar var mı? İşte, müzeler açık mı sorusuna yönelik bazı detaylar

MÜZELER AÇIK MI?

Müzeler, belediyeler, özel vakıflar bünyesinde de yer aldığı için farklı kararlar ile değerlendirilebilmektedir. Kültür Bakanlığı bünyesinde yer alan müzelerin açık olup olmayacağı konusunda ise henüz bir açıklamada bulunulmadı.

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