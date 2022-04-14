Müzekart nasıl alınır? Müzekart için gerekli belgeler

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MüzeKart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350’den fazla müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilir. Satın alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerlidir.

Ancak Müzerkart, Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler, Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise, Sedir Adası ve İstanbul Sinema Müzesi'nde geçerli değildir. Belirtilen bu yerler için ayrıca bilet alınması gerekmektedir.

Müzekart nasıl alınır?

Müzekart, kart basım noktalarından Fotoğraflı TC Kimlik kartı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi" ibraz ederek kısa sürede alınabiliyor.

Ayrıca "www.muzekart.com" üzerinden istenen bilgiler girilerek de Müzekart alınabiliyor. İnternet üzerinden yapılan başvurularda sistem onayı alındıktan sonra 5 gün içinde belirtilen adrese gönderilir.