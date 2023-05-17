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Müze ve ören yerleri 18 Mayıs'ta ücretsiz

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Müzeler Günü#Ücretsiz
Müze ve ören yerleri 18 Mayısta ücretsiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 20:53

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 'Müzeler Günü' nedeniyle 18 Mayıs'ta Türkiye'deki tüm müze ve ören yerlerinin ücretsiz ziyaret edilebileceği açıklandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Müzeler Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, dünya kültür mirasını korumak ve müzeciliğin tanıtılmasını sağlamak üzere her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Müzeler Günü'nde, Türkiye genelindeki tüm müze ve ören yerlerinin ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği bildirildi.

Açıklamada, Milletlerarası Müzeler Konseyince (ICOM) dünya genelinde kutlanan ve Türkiye'de de bu yıl 42'ncisi gerçekleştirilecek olan 18 Mayıs Müzeler Günü'nün bu yılki temasının 'Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah' olacağı bilgisine yer verildi. Açıklamada, "Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 'Müzeler Günü' ülke genelindeki müzelerde gerçekleşecek farklı organizasyonlarla tüm haftaya yayılacak. UNESCO ve ICOM'un himayelerinde bu yıl Avrupa'da 19'uncusu, ülkemizde de 18'incisi kutlanacak 'Avrupa Müzeler Gecesi' etkinliği kapsamında ise Bakanlığa bağlı tüm müzeler saat 23.00'a kadar ücretsiz olacak. Bakanlığa bağlı müzelerde yapılacak etkinliklerin içeriği de ilgili valiliklerin internet sitelerinde yer alacak" denildi.

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Açıklamada, bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin 2019 yılında 35 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığının, 2022 yılında da 30 milyon 932 bin 948 kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisi verilirken, daha önce yakalanan ziyaretçi sayısı rekorunun yıl sonunda daha ileriye seviye taşınacağı ifade edildi.

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Müzeler Günü#Ücretsiz

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