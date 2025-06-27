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Müze müdürü ile muhasebeci yakayı ele verdi: Gözaltına alındılar

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#Müze#Zonguldak#Ereğli
Müze müdürü ile muhasebeci yakayı ele verdi: Gözaltına alındılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 13:08

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde müze müdürü A.M. ile müzenin muhasebe işlerine bakan F.E., haklarında 4 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ereğli ilçesi Müze Müdürlüğü’nde görevli müze müdürü A.M. ile müzenin muhasebe işlerine bakan F.E., hakkında 2023 yılında 'Evrakta sahtecilik’, ‘Usulsüzlük’, ‘Haksız kazanç sağlama’ ve ‘Zimmetine para geçirme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Müze müdürü ile muhasebeci yakayı ele verdi: Gözaltına alındılar

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. 

Müze müdürü ile muhasebeci yakayı ele verdi: Gözaltına alındılar

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#Müze#Zonguldak#Ereğli

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