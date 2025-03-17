Müze müdürü iftira dedi

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Antalya’da ‘Mucizelerin Azizi’ olarak bilinen Noel Baba (Aziz Nikola) adına Myralılar tarafından yaptırılan Demre’deki dünyaca ünlü Aziz Nikola Kilisesi’ni güneş ışınları ve yağmurdan koruması amacıyla 30 yıl önce çatı sistemi kurulmuştu. Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin, 30 yıl tarihi yapının üzerinde kaldıktan sonra depoya kaldırılan çatı sistemi malzemelerini kendisine ait villa inşaatında kullanmakla suçlanmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan ve jet hızıyla görevden alınan Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin, Hürriyet’e konuştu.

‘MALZEMELERİ KULLANMADIM’

Hakkında soruşturma başlatıldığını ve görevden alındığını doğrulayan Sezgin, “Demre’de muhtardan 3.5 dönüm bir arazi aldım. Arazinin 1.5 dönümü sit alanı içerisindeydi. Sonra buraya ev yapmaya başladım. Zaten bu iftiralar da bu olaydan sonra başladı. Kurum içinde bana husumet besleyenler var. İddiaların tamamını bu kişiler gündeme taşımaya çalışıyor” dedi. Noel Baba Kilisesi’nden çıkan hurda malzemelerin ne yapıldığıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Sezgin, açıklamalarına şöyle devam etti: “Noel Baba’dan çıkan hurda malzemelerin ne yapılacağını Milli Emlak’a sordum. Onlar da ‘Metal olanları biz götürelim, Makina- Kimya bunları alır’ dedi. Makina-Kimya’nın alacağı malzemeleri iki TIR’a doldurduk, onlar da gelip aldı. Çatı malzemesini ise Ksanthos Ören Yeri’ndeki karşılama alanına gönderdim.

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‘ÇATI DEDİĞİNİZ ŞEY BİRBİRİNE BENZER’

Ancak bana husumet besleyen bazı kişiler benim de inşaatım olduğu için böyle bir iftira attı. Ayrıca çatı dediğiniz şey birbirine çok benzer. Mahkeme sürecinde bendeki malzemelerin Noel Baba’ya ait olmadığını kanıtlayacağım. 6 senedir burada görev yapıyorum. 33 yıldır bu meslekteyim ve Türkiye’nin birçok kentinde çalıştım. O kadar kötü durumdayım ki anlatamam.”