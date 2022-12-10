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Müze hırsızlarına 'Görünmez DNA'

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#Müze#Hırsızlık#Görünmez DNA
Müze hırsızlarına Görünmez DNA
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 07:00

Müzelerdeki hırsızlığa karşı eserlere görünmeyen, kokusu olmayan ‘görünmez DNA’ adlı bir solüsyon sürülecek. Bu solüsyon dijital olarak eserin kimlik bilgilerini içerecek. Yani bir nevi barkod olacak. Bu sayede eser dünyanın neresine giderse gitsin bulunabilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün, “Hangi müzelerden kaç tarihi eser çalınmış ya da kaybolmuştur?” sorusunu yeni bir projeyi açıklayarak yanıt verdi. Müzelerdeki orijinal eserlerin sahteleriyle değiştirilmesiyle ilgili bir önlem alındığını vurgulayan Bakan Ersoy, “Bu dünyada birkaç ülkede uygulanıyor şu anda. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN işbirliğinde eser kimliklendirme projesi başlattık. En yeni teknolojilerle gerçekleştiriyoruz. Bütün eserlere görünmez DNA işlemeye başlıyoruz. Yılbaşından itibaren; yani herhangi bir şekilde bu ürünü değiştirdiğiniz zaman, sistem onu anında yakalıyor, artık hani eskiden olduğu gibi o müzelerdeki hırsızlıkların olma şansı kalmıyor” dedi.

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ESERE ZARAR VERMİYOR

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre ‘görünmez DNA’, görünmeyen, kokusu olmayan, fark edilemeyen, tersine çevrilemeyen, esere herhangi bir zarar vermeyen solüsyondan oluşuyor. Müzelerde bulunan bütün eserlere bu solüsyon uygulanacak. Bu solüsyonun aynı zamanda bir mekanik karşılığı bulunuyor. Solüsyonun her birinin içerisinde ayrı numara ve kimlik olacak. Müze yetkilileri tarafından eserin neresine sürüldüğü bilinen solüsyon içindeki görünmez barkod okutulduğunda, söz konusu eserin hangi müzeye ait olduğu, ne zaman kayıt altına alındığı ortaya çıkacak. Böylelikle herhangi bir sahtesiyle eser değiştirilse bile dünyanın neresinde ortaya çıkarsa, kaçırılırsa, alınıp satılırsa, herhangi bir problem olursa barkodu okutulup, eserin Türkiye’ye ait olduğu ispatlanacak.

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2023’TE TÜM MÜZELERDE

Yeni teknolojinin laboratuvarlarda incelenmesi tamamlanmak üzere. Ahşap, taş eser, tekstil gibi birçok materyale uygulanan solüsyonun bu dokuların hiçbirine karışmadığı görüldü. Teknolojinin uygulamasına Ocak 2023’ten itibaren, ekipler halinde Türkiye’nin bir çok müzesinde aynı anda başlanacak.

 

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#Müze#Hırsızlık#Görünmez DNA

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