Müze hazır ama eserler satılmış

TÜRKİYE’nin ilk ‘Bizans sanat tarihi’ uzmanı, Türk ve Bizans sanatları konusunda dünyanın sayılı âlimlerinden olan Prof. Dr. Semavi Eyice’nin tablolarının ve eşyalarının, Fatih Belediyesi tarafından tashih edilen bir köşkte Prof. Dr. Semavi Eyice’nin, ‘Hatıra evi’ olarak sergilenmesi planlanıyordu. Ancak, 2018 yılında yaşamını yitiren Eyice’nin tablo ve eşyaları İstanbul’da bulunan bir antikacıya satıldı. Ölümünden 2 yıl sonra gerçekleşen 200 bin liralık bu satışın 3 üvey kızı tarafından yapıldığı belirlendi. Eyice’nin 3 üvey kızı da eşyaları sattıklarını kabul etti. Tabloları ve eşyaları satın alan antikacı Kamil Yavuz, “Prof. Dr. Semavi Eyice’nin çeşitli eşyalarını satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları satın aldık. 10-15 gün içinde hocanın bütün eşyaları satıldı. Şu an elimizde sadece birkaç bakır eşyası kaldı” dedi.



MANEVİ ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Prof. Dr. Semavi Eyice’nin 150’ye yakın kıymetli tablosunun ve bütün eşyalarının satılmasına çok üzüldüğünü söyleyen Sit Alanları Alan Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı şöyle konuştu: “Ölümünden sonra hocamız için bir hatıra evi yapmak istedik. Fatih’te belediye tarafından bize bir köşk tahsis edildi. 3 üvey kızı ile de görüştük. Hocamıza ait eşyaların bu köşkte sergilenmesini hep birlikte uygun görmüştük. Paha biçilemez tabloların ve eşyaların satılmasıyla hocanın manevi ölümü de gerçekleşmiş oldu.”

LA LÉGİON D’HONNEUR DEVLET NİŞANI DA VARDI

MÜZEYE bağışlanması beklenen eserler arasında, “Hamit Aytaç’a ait Besmele, Şevket Dağ’a ait yağlı boya tablo, Fransa La Légion D’Honneur Devlet Nişanı ve belgesi, Belçika Kraliyet Akademisi Nişanı, Humboldt Ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Nişanı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet Ödülü, Nadide Hat Eserleri, Sultan II. Abdülhamid’in 1300/1882-1883 Tarihli Tuğrası (Zerendud), Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Hizmet Ödülü, Mekteb-i Tıbbiye’nin Galatasaray’daki Binasını Gösterene Tek Nüsha, 1928 Tarihli Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı’nı Gösteren Yağlı Boya Tablo, İstanbul Panoraması Gösteren Orijinal Bir Gravür, Orijinal Bez Haritalar, Semavi Eyice’nin Babasından Kalma Askeri Eşyalar” yer alıyor.

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