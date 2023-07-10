Müze gibi eve baskın

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Yapılan operasyonda C.B. ve C.Ö. yakalandı. Yapılan aramalarda, 9 tabanca, 8 tüfek, 8 şarjör, farklı kalibrelerde 127 adet fişek, 2 çelik yelek, 4 antika tabanca, 3 kaftan, zincirli miğfer, tel örgülü zırh, 2 kılıç, 13 kama, 3 farklı yabani hayvan derisi, 1 ayı postu, 1 kızıl tilki postu, 1 tablo içerisinde hayvan postu, 1 yaban keçisi postu, 1 dolgu halde yaban keçisi, 1 dolgu timsah, 1 dolgu baykuş, 2 yaban keçisi boynuzu, 1 hayvan dolgusu ele geçirildi.

2 şüpheli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunları’na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.