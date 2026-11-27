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GALATASARAY’IN kurucu efsane başkanı Ali Sami Yen’e kulübün ilk üyeleri tarafından 20’nci yıl hatırası olarak hediye edilen; kurmalı mekanizması ve rokoko üslubu tasarımıyla dikkat çeken cep saati müzayedede satışa sunulacak. 101 yıllık saatin üstünde Osmanlıca yazılarla birlikte kulübün altın işlemeli ilk logosu ve Ali Sami Yen’in kulübün kuruluş ilkesi haline gelen ‘Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir” sözleri grave (kazıma) tekniği ile toz kapağında yer alıyor.

ÖN TEKLİFLER 500 BİN LİRAYI AŞTI

Ön tekliflerin firmanın resmi internet sitesi üzerinden de verilebildiği ‘Müzelik Eserler Müzayedesi’nde bu özel saate ilk birkaç gün içerisinde verilen teklifler 10 bin doları, yani 500 bin TL’yi aştı. Müzecilik faaliyetleri ile birlikte koleksiyonluk eserlerin teminini de yapan firmadan edinilen bilgiye göre özellikle Galatasaraylılardan tarihi 101 yılı aşan ve mekanizması hâlâ çalışan özel cep saatine ilgi büyük. Ali Sami Yen’e 101 yıl önce hediye edilen saat, bu pazar İstanbul Şişli Askerocağı Caddesi’nde bulunan müzayede salonunda internetten de tekliflerin verilebileceği canlı ihaleyle yeni sahibine ulaşacak.

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‘ÇOK YOĞUN BİR İLGİ VAR’

Eserle ilgili müzayededen sorumlu şirketin yöneticisi Yiğit Kocabaş, şu bilgileri verdi: “Çok yoğun bir ilgi var. Tabii ki gerçek müşteri canlı müzayedeyi bekliyor. Lakin şu an 10 bin dolar fiyatına ulaşmış durumda. Tüm eserlerimizde olduğu gibi saatimiz de tekliflere açıldı. 29 Kasım Pazar günü de canlı müzayedede daha da yükseleceğini öngörüyoruz.”

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ASTON VILLA MAÇI SONRASI...

Cep saatinin üstünde de yer alan Ali Sami Yen’in ‘Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir’ sözleri, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında İngiliz rakibi Aston Villa’yı 1-0 yendiği maç sonrası stadyumun skorboardlarına da yansıtılmıştı.