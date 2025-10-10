Müzakerelerin perde arkası… Hamas’ı Türkiye ikna etti

Haberin Devamı

GAZZE’de 2 yıldır süren İsrail’in katliamlarının sona ermesinde en büyük umut ışığı olan ateşkes kararının perde arkası belli olmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Müslüman ülke liderleriyle yaptığı toplantıda nüveleri atılan Mısır’daki barış müzakerelerinden müjdeli haber çıkmasında, Türkiye’nin büyük rolü oldu. Mısır’da yayın yapan ‘Kahire el-İhbariyye’ televizyon kanalının haberine göre, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmelere, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın yanı sıra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad katıldı.

‘ŞARM EL ŞEYH’ MASASI

İsrail’in müzakere heyetine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer başkanlık etti. ABD tarafında ise Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze planının şekillenmesinde rol oynayan eski danışmanı Jared Kushner de masadaydı. Gazze’de ateşkesin sağlanması, esir takasının gerçekleştirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması konusunda sıkı pazarlıkların yapıldığı görüşmelerde İbrahim Kalın etkin rol oynadı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İsrail hükümeti ateşkesi onayladı: İşte anlaşma metni Haberi görüntüle

DOHA VE ANKARA’NIN ETKİSİ

İsrail medyasından Times of Israel’e konuşan bir Arap diplomat, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesinde üç şeyin önemli rol oynadığını aktardı. Diplomat, müzakerelerin son saatlerinde Katar ve Türkiye’nin Hamas’ı ikna ettiğini belirtti. Filistinli grubun İsrail’in savaşı tekrar başlatmayacağına dair ABD’den gelen sözlü garantileri kabul etmesi yönünde Doha ve Ankara’nın etkili olduğu, Katar ve Mısır bu tavrı uzun süredir gösterirken, sürece Türkiye’nin katılımının özellikle fark yarattığı kaydedildi. ABD Başkanı Trump’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu geçen ay Doha’ya düzenlenen saldırıyla ilgili özür dilemeye zorlamasının da Hamas’ın bakışını etkileyen bir unsur olduğu belirtildi. Son olarak da İsrail’in Refah Sınır Kapısı dahil çekileceği noktaların kesin olarak belirlenmesinin etkili olduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: GÖZÜMÜZÜ AYIRMAYACAĞIZ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze’nin kurtuluşunun filoların, sivil toplumun, uluslararası kamuoyunun ve başta Türkiye olmak üzere sözü geçen devletlerin bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, ateşkesi şöyle değerlendirdi: “İnsanlık cephesinin dayanışması sayesinde yapılan anlaşmayla Filistin’de yaşanan acılar bir nebze olsun hafifleme yoluna girmiştir. Soykırım boyutuna ulaşmış İsrail saldırganlığına daha fazla tahammül edilemeyeceği açıkça görüşmüştür. Savaş suçlusu Netanyahu yönetimi mahkemelerde hesap verene dek sözümüzün arkasında duracağız. Direnen Filistin halkının ve bedelini canları pahasına ödeyen kardeşlerimizin fedakârlığı her türlü takdirin üzerindedir. Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olması en büyük temennimizdir. Adil barış ancak adalet, güvenlik ve tam bağımsız Filistin devletinin genişçe tanınmasıyla sağlanır. Bu anlaşma, o yolda atılmış önemli bir adımdır. Dikkatimizi ve gözümüzü Gazze’den ayırmadan, insani yardım, siyasi çözüm ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KATKI VE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan, ‘ateşkesle’ ilgili yapılan açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı: “Bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Anlaşmanın tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Gazze’ye insani yardımlar ulaştırılmalı ve yeniden imarına yönelik çalışmalar ivedilikle başlatılmalı. Ortadoğu’da kalıcı barış ancak İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasıyla mümkündür. Müzakerelerde sağlanan bu ivmenin iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de katkı sağlamasını umuyoruz. Ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarında da katkı ve desteğimizi sürdüreceğiz.”

Haberin Devamı

TÜRKİYE TAKİP EDECEK

ABD Barış Planı’nın uygulanmasına ilişkin Paris’te düzenlenen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da şunları söyledi: “Türkiye sahada ateşkesi takip edecek. Türkiye ve Katar’dan oluşan bir ekip, iki tarafla konuları görüşecek. Anlaşmanın uygulamasında kendine düşen görevleri yapacak. Önceden tanımlanan görevlendirme yok. Anlaşma hayata geçtikçe sorunlar ortaya çıkacak. Bu sorunlara pratik cevaplar için bu ekip devreye girecek.”

AKDENİZ’DE AY-YILDIZLI KUTLAMA

Gazze’deki ateşkes sonrası AKINCI TİHA Akdeniz’de ay-yıldız rotası çizdi.