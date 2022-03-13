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Müzakerelerden adım adım barışa! Çok önemli açıklama: Yakın zamanda imzalanabilir

#RUSYA#Ukrayna#Müzakere

Rusya-Ukrayna savaşı 18'inci gününde devam ederken, Kiev ile Moskova’nın ülkede barış ve ateşkes amacıyla oluşturduğu müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutski'den tüm dünyanın beklediği gerilimi azaltacak açıklama geldi. “Müzakerelerde ilerleme kaydediliyor" diyen Slutski, "Yakın zamanda anlaşmalar imzalanabilir” ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı'nın Danışmanı Mihail Podolyak ise devam eden müzakerelerde Ukrayna’nın taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılanmaya başladığını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Belarus’ta Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4’üncü turunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Rus müzakere heyetinde yer alan Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski, bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiğini aktardı.

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"ANLAŞMALAR İMZALANABİLİR"

Slutski, “Müzakere heyetlerinin ilk toplantısına kıyasla Moskova ve Kiev bir sonuca ulaşma konusunda belirli bir ilerleme kaydetti. Kişisel beklentilerime göre bu ilerlemeler önümüzdeki birkaç gün içinde her 2 tarafın toplantısında imzalanmış anlaşmalara dönebilir. Taraflar arasındaki anlaşmalar birçok insanı kurtarmaya yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA'DAN DA ILIMLI AÇIKLAMALAR: OLUMLU SONUÇLAR ALACAĞIZ

Ukrayna yönetimi, Rusya’nın masada artık daha ılımlı olduğunu, kısa süre içinde bir sonuç alacaklarını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Merhaba, müzakerelerin nasıl yürüdüğüne ilişkin bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Önemli bir şeyi anlamalısınız. Rusya, Ukrayna’nın pozisyonunu, kendi ülke çıkarlarını koruduğunu anlamaya başladı. Masadaki pozisyonumuz çok sert ve ilk olarak askerlerin topraklarımızdan çıkarılmasına ve ateşkesin sağlanmasına ilişkin taviz vermeyeceğimizi Rusya anladı. Rusya olumlu konuşmaya başladı. Sayılı günler içinde olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Ukrayna’ya tüm bunlara dayanabildiği için minnettarım” dedi.

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#RUSYA#Ukrayna#Müzakere

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