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Müzakere çağrısı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Muhammed Bin Zayed El Nahyan#İran-İsrail Çatışması
Müzakere çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İran-İsrail çatışması nedeniyle liderlerle telefon diplomasisi trafiğini sürdürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu, mevcut durumun Gazze’yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Erdoğan ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında çatışmalı süreçle ilgili yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü, şiddet sarmalının sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini, Netanyahu’nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. 

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Müzakere çağrısı

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Muhammed Bin Zayed El Nahyan#İran-İsrail Çatışması

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