Muvazzaf subay sonuçları açıklandı! MSB PERTEM sonuç sorgulama
Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini Sınıflandırma sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek olan Muvazzaf subay sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine alınacak olan muvazzaf subay sonuçları personel temin sayfası üzerinden açıklandı. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Teğmen" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır. Özel Kuvvetler Komutanlığında kontenjana giren adaylar yürürlükteki mevzuat esaslarına göre eğitime planlanırlar.
SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MUVAZZAF SUBAYLARIN MALİ HAKLARI NELERDİR?
- 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri:
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.
- 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.
- Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan personel için ilave mali haklar bulunmaktadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle