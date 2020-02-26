Muvazzaf subay sonuçları açıklandı! MSB PERTEM sonuç sorgulama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine alınacak olan muvazzaf subay sonuçları personel temin sayfası üzerinden açıklandı. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Teğmen" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır. Özel Kuvvetler Komutanlığında kontenjana giren adaylar yürürlükteki mevzuat esaslarına göre eğitime planlanırlar.

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MUVAZZAF SUBAYLARIN MALİ HAKLARI NELERDİR?