Muvaffak ne demek? Muvaffak nedir? Muvaffak TDK kelime anlamı

Muvaffak sözcüğü geçmişten günümüze tarihi ve edebi metinler dahil birçok yerde kullanılmıştır. Günümüzde de yaygın şekilde kullanım alanı bulmaktadır. Muvaffak sözcüğünün Arapçadaki kelime kökü "vafk"dır. Bu kelime kökü, insana başarıyı getiren talih anlamındadır. Aynı kelime kökü, muvaffakiyet, muvaffakiyetli gibi kelimeler de türetilmektedir. Bu sözcüklerin hepsi aynı kökten gelmekte olup, anlam birliğini içermektedir.



Muvaffak Ne Demek?



Muvaffak, bazı kullanımlarda talihli olmak anlamındadır. Talihli olup, şansı yaver giden kimse muvaffaktır. Bu kimse, gerçekleştirdiği eylemlerde başarıya ulaşır. Sözcüğün kastettiği anlam tam olarak bu konuya dikkat çekmektedir.



Muvaffak kelimesi ise kastedilen başarı, insanın uygun şartları yakalamasına bağlıdır. Uygun koşulları elde eden, başarılı olan kimse bu sözcüğün anlamıdır.



Muvaffak Kelimesinin Tarihi



Muvaffak sözcüğünün dilimizdeki kullanımına ilk kez 1300'lü yıllarda rastlanmaktadır. Aşık Paşa tarafından yazılan Garipname eserinde bu sözcük mevcuttur. Bu metin sözcüğün kullanıldığı ilk yazılı kaynaktır. Sözcüğün kullanımı bu dönemden sonra yaygınlaşmıştır.



Muvaffak TDK Kelime Anlamı



Muvaffak sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde mevcuttur. TDK tarafından bu sözcük "başarmış" ve "başarılı kimse" olarak ele alınmıştır. Muvaffak, eski bir sözcük olmasına rağmen dilimizdeki kullanımını kaybetmemiştir. Günümüzde birçok yerde halen kullanılmaktadır.