Müttefiklerden tek iade yok

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FETÖ ile mücadelede iade mekanizmasını devreye sokan Türkiye, altı yılda 110 ülkeden, 1133 FETÖ mensubu için toplam 1234 iade talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, darbe girişimi sonrası Türkiye ABD’den aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 227, FETÖ yönetici ve üyesinin iadesini istedi. AB üyesi ülkelerden de tam 406 FETÖ mensubunun iadesi talep edildi. Türkiye’nin AB üyesi ülkeler arasında en fazla iade talebinde bulunduğu ülke 129 kişi ile Almanya oldu. İade talep listesinde Almanya’yı, 97 kişi hakkında iade talebi ile Yunanistan, 52 kişi ile Belçika, 33 kişi ile Hollanda ve 31 kişi ile İngiltere izledi. Ancak bu ülkelerden tek bir iade bile olmadı. Türkiye’nin Romanya’dan 2, Cezayir’den ise 1 olmak üzere sadece 3 FETÖ’cüyü iade talebi kabul edildi.

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HATIRLATMA YAZISI

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü öncesinde Türkiye, NATO’ya üye olmak isteyen Finlandiya ve İsveç’le imzalanan üçlü mutabakat kapsamında, bu iki ülkeye FETÖ mensubu teröristlerin iadesini hatırlatma yazısı göndermişti.

TÜM DAVALARDA KARAR

Darbe girişimi sonrası Türkiye genelinde açılan 289 fiili darbe davasının tümünde karar verildi. Darbe davalarının 56’sı İstanbul’da, 56’sı Ankara’da, 177’i ise diğer illerde görüldü. 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 725 kişi hakkında verilen bu kararın dağılımı şöyle:

“1.634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, (17 sanık hakkında 141 kez, 1 sanık hakkında 140 kez, 1 sanık hakkında 137 kez, 31 sanık hakkında 4’er kez; 4 sanık hakkında 3’er kez, 2 sanık hakkında 28 kez) 1.366 sanığa müebbet, 1.891 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası, 2 bin 870 sanığa beraat, 964 sanığı ceza verilmesine yer olmadığı...”

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289 darbe davasından karar verilen bir davada gerekçeli karar yazımı devam ederken, bir davada gerekçeli karar tebligat aşamasında bulunuyor. Dört dava kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşti. Dokuzu istinafta bozma sonrası ilk derece mahkemesince birleştirme kararı verilirken, 11 istinafta ve 263’ü Yargıtay’da bulunuyor.