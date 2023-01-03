Mutlu’yu ölüme götüren tahliye süreci

Haberin Devamı

Manisa Saruhanlı’da yaşayan Necati Akpınar, 30 Aralık günü, birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe’yi öldürdü. Akpınar, eşinin cesedini metruk bir evin tuvaletinin yanına kazdığı kuyuya gömdü. Soruşturma kapsamında, Menekşe’nin gömüldüğü çukurun çevresinde el arabası ve kireç torbaları tespit edildi.

BOYNU KIRIKTI

Yapılan otopside talihsiz kadının, boynunda kırık olduğu tespit edilirken, kesin ölüm nedeni için Menekşe’nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Tutuklanan Akpınar’ın, ifadesinde eve geldiğinde, kadını sırtı duvara dayalı halde ölü olarak bulduğunu ancak korktuğu için 112’yi aramadığını ileri sürdüğü bildirildi. Menekşe’nin boynun kırık olması ile ilgili olarak da Akpınar’ın “Gömülürken meydana gelmiş olabilir” dediği bildirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, bu cinayetin Akpınar’ın ilk cinayeti olmadığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Akpınar’ın ilk eşi olan Emine Akpınar’ı 1984 yılında öldürdüğü belirlendi. Akpınar hakkında ‘öldürmek’ suçundan dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda Akpınar’a sadece 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Akpınar hakkında karar ise 7 Nisan 1986 tarihinde kesinleşti.

Haberin Devamı

Mutlu Menekşe’nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi. Paşa Camisi’nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından Menekşe’nin cenazesi, Kocatepe Mezarlığı’na defnedildi.

Tahliye olduktan sonra Akpınar, hayatını Fatma Akpınar isimli kadınla birleştirdi. Ancak 9 Ekim 2003 yılında Necati Akpınar, bir tartışma esnasında eşi Fatma Akpınar’ı da ütü ile öldürdü. Yapılan yargılama sonucunda Akpınar’a müebbet hapis cezası verildi. Akpınar hakkında karar 20 Eylül 2006 tarihinde kesinleşti. Akpınar hakkındaki hazırlanan müddetnameye göre, müebbet hapis ve başka suçlardan toplam 4 yıl 28 ay 15 gün kesinleşen hapis cezasının bulunduğu, hak ederek tahliye tarihinin 3 Mayıs 2046, koşullu salıverilme tarihinin ise 9 Eylül 2024 olduğu tespit edildi. COVID-19 pandemisi nedeniyle Akpınar, 20 Nisan 2020 tarihinde Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak tahliye edildi.

Haberin Devamı

İNFAZ REJİMİ DÜZENLENMELİDİR

- Ceza hukukçusu avukat Murat Yılmaz, “İnfaz hukuku sistemimizde müebbet hapis cezası alan hükümlüler, belli süre yattıktan sonra, açık cezaevine geçmektedir. Mevcut dosyada da hükümlü kapalı cezaevinde kaldıktan sonra, açık cezaevine alınmıştır. Pandemi nedeniyle de izinli sayılmıştır. Kadın cinayetleri kapsamından infaz rejimiyle ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmalıdır” dedi.