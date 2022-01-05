Mutluluk eczanesi

Haberin Devamı

SAKARYA’da Büşra Tuğba Özmen’i anne ve babası çalıştığı için anneannesi Gülnihal Sarıdaş büyüttü. Gülnihal Teyze’nin tek hayali torununun okumasıydı. Birlikte oynadıkları oyunlarda Büşra Tuğba eczacı oluyor, anneannesine ilaçlar veriyordu. Büşra Tuğba tam da hayalini kurduğu gibi eczacılık fakültesini kazandı. Okulunu bitirdikten sonra açtığı eczaneye de anneannesinin ismini verdi, Gülnihal Eczanesi.

PAPATYALARLA GELDİ

Büşra Tuğba Özmen geçtiğimiz pazar günü nöbetçiydi. Akşam saatlerinde bir anda anneannesi Gülnihal Sarıdaş’ı elinde bir buket papatyayla karşısında gördü. Gülnihal Teyze torununu gece yalnız bırakmamak için nöbet tutmaya gelmişti.

‘ONA HAYRANDIM’

Büşra Tuğba Özmen o anı, “Canımdan çok sevdiğim, eczaneme adını verdiğim ananem nöbetime ziyarete gelmiş” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede milyonlara ulaştı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘Günün pozitif fotoğrafı’ olarak seçildi.

Anneannesinin kendisini büyüttüğünü söyleyen Büşra Tuğba Özmen, “Anneannem bir yandan yatağa bağımlı dedeme bakarken bir yandan bana verdiği emekleri çocuk aklımla bile görmezden gelemedim. Aramızda gözle görülemeyen bir bağ vardı. Ona hayran bir çocuk olarak büyüdüm. Attığım her adımı hatta ilk adımımı bile ona minnet duyarak attım. Kendisi her zaman rol modelim oldu” dedi.

Haberin Devamı

‘6 YAŞINDA İSMİNİ KOYDUM’

Büşra Tuğba Özmen, eczanesinin isminin 6 yaşından beridir belli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Dedem çok rahatsız olduğu için hayatımız hastaneler ve eczanelerde geçiyordu. Çocuk aklımla eczacı olmaya karar verdim o zaman. Tabii her çocuğa sorulan büyüyünce ne olacaksın sorusu bana da çok sık soruluyordu. Hiç tereddüt etmeden ‘Eczacı olacağım’ diyordum. Arkasından ikinci soru olarak ‘Eczanenin adı ne olacak?’ sorusu geliyordu. Anneannemin gözlerinin içine bakarak gururla eczanemin adını ‘Gülnihal’ koyacağım diyordum. Eczanem olmasa çocuğumun adını koyardım.”

Haberin Devamı

‘GÖZLERİNDEKİ IŞIK BANA YETER’

Tabelaya isminin yazıldığını gören anneannesinin şaşırdığını belirten Büşra Tuğba Özmen, “2019 senesinden beri ismini gururla taşıyorum. Hatta hastalarım ismimi bilmiyor ve bana ‘Gülnihal Hanım’ diyorlar. Bunu duymak bile beni çok mutlu ediyor. Bu noktadan sonra da tek yapacağım ona layık bir torun olmak ve vatanıma milletime yakışır bir eczacı olmak. Şuan eczaneme gelip koltuğuma oturduğunda onun gözlerindeki gururu ve ışığı görmek bana ömür boyu yeter.”