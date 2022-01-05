Mutluluk eczanesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Fenerbahçede teknik direktör kararı Joachim Löwe 2024e kadar sözleşme...Fenerbahçe'de teknik direktör kararı! Joachim Löw'e 2024'e kadar sözleşme...#Transfer
Antalyada korkutan deprem AFADdan ilk açıklama geldiAntalya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi#Deprem
Omikron evde Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattıOmikron evde! Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattı#Omikron
Türkler yüzerek geliyor paniği'Türkler yüzerek geliyor' paniği!#Hulusi Akar
Anketlerde rüzgâr değiştiAnketlerde rüzgâr değişti#Ekonomi
130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı#Baklavacı Hacı Sayid
FETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyorFETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyor#FETÖ
Fenomenlere gözaltı 10 milyon dolarlık vurgunFenomenlere gözaltı! 10 milyon dolarlık vurgun#Twitch
Şentoptan Kılıçdaroğluna cevap: Yakışmayan bir tavırŞentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Yakışmayan bir tavır#Mustafa Şentop
O gece neler oldu Arada harcanıyorum, evden kovuldumO gece neler oldu? 'Arada harcanıyorum, evden kovuldum'#Gülşah Saraçoğlu
Gözlerden uzak romantik tatilGözlerden uzak romantik tatil!#Mehmet Üstündağ
Enflasyonla mücadele mesajı Alınan kararlar tek tek açıklandıEnflasyonla mücadele mesajı! Alınan kararlar tek tek açıklandı#Fiyat İstikrarı Komitesi
Milyonları ilgilendiren yeni ekonomi paketi TBMMye sunulduMilyonları ilgilendiren yeni ekonomi paketi TBMM'ye sunuldu#Emekli Maaşı
HABERLERGündem Haberleri

Mutluluk eczanesi

#Gülnihal Sarıdaş#Büşra Tuğba Özmen#Eczane
Mutluluk eczanesi

75 yaşındaki Gülnihal Sarıdaş, torunu Büşra Tuğba Özmen’i büyütürken tek hayali iyi bir okula gitmesiydi. Özmen, çocukluk hayali olan eczacılık bölümünü okudu ve açtığı eczaneye de çocukken yaptığı gibi anneannesinin ismini verdi. Özmen, anneannesi Gülnihal Sarıdaş’ın bir nöbet akşamı elinde papatyalarla kendisini ziyarete geldiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafa yüzbinlerce beğeni geldi.

Haberin Devamı

SAKARYA’da Büşra Tuğba Özmen’i anne ve babası çalıştığı için anneannesi Gülnihal Sarıdaş büyüttü. Gülnihal Teyze’nin tek hayali torununun okumasıydı. Birlikte oynadıkları oyunlarda Büşra Tuğba eczacı oluyor, anneannesine ilaçlar veriyordu. Büşra Tuğba tam da hayalini kurduğu gibi eczacılık fakültesini kazandı. Okulunu bitirdikten sonra açtığı eczaneye de anneannesinin ismini verdi, Gülnihal Eczanesi.

PAPATYALARLA GELDİ

Büşra Tuğba Özmen geçtiğimiz pazar günü nöbetçiydi. Akşam saatlerinde bir anda anneannesi Gülnihal Sarıdaş’ı elinde bir buket papatyayla karşısında gördü. Gülnihal Teyze torununu gece yalnız bırakmamak için nöbet tutmaya gelmişti.

‘ONA HAYRANDIM’

Büşra Tuğba Özmen o anı, “Canımdan çok sevdiğim, eczaneme adını verdiğim ananem nöbetime ziyarete gelmiş” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede milyonlara ulaştı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘Günün pozitif fotoğrafı’ olarak seçildi.
Anneannesinin kendisini büyüttüğünü söyleyen Büşra Tuğba Özmen, “Anneannem bir yandan yatağa bağımlı dedeme bakarken bir yandan bana verdiği emekleri çocuk aklımla bile görmezden gelemedim. Aramızda gözle görülemeyen bir bağ vardı. Ona hayran bir çocuk olarak büyüdüm. Attığım her adımı hatta ilk adımımı bile ona minnet duyarak attım. Kendisi her zaman rol modelim oldu” dedi.

Haberin Devamı

‘6 YAŞINDA İSMİNİ KOYDUM’

Büşra Tuğba Özmen, eczanesinin isminin 6 yaşından beridir belli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Dedem çok rahatsız olduğu için hayatımız hastaneler ve eczanelerde geçiyordu. Çocuk aklımla eczacı olmaya karar verdim o zaman. Tabii her çocuğa sorulan büyüyünce ne olacaksın sorusu bana da çok sık soruluyordu. Hiç tereddüt etmeden ‘Eczacı olacağım’ diyordum. Arkasından ikinci soru olarak ‘Eczanenin adı ne olacak?’ sorusu geliyordu. Anneannemin gözlerinin içine bakarak gururla eczanemin adını ‘Gülnihal’ koyacağım diyordum. Eczanem olmasa çocuğumun adını koyardım.”

Mutluluk eczanesi

Haberin Devamı

‘GÖZLERİNDEKİ IŞIK BANA YETER’

Tabelaya isminin yazıldığını gören anneannesinin şaşırdığını belirten Büşra Tuğba Özmen, “2019 senesinden beri ismini gururla taşıyorum. Hatta hastalarım ismimi bilmiyor ve bana ‘Gülnihal Hanım’ diyorlar. Bunu duymak bile beni çok mutlu ediyor. Bu noktadan sonra da tek yapacağım ona layık bir torun olmak ve vatanıma milletime yakışır bir eczacı olmak. Şuan eczaneme gelip koltuğuma oturduğunda onun gözlerindeki gururu ve ışığı görmek bana ömür boyu yeter.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülnihal Sarıdaş#Büşra Tuğba Özmen#Eczane

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen