Kuzey Deniz Şengezer, 3.5 yaşında. 2019’un Mayıs ayında lösemi teşhisi kondu. İlik nakli için bekliyordu. Ancak Türkiye’de kendisine uygun bir nakil bulunamadı. Uluslararası kök hücre bankalarının envanterleri tarandı. Kuzey için aranan nakil, Yunanistan’da bulundu. Girit adasındaki Andreas adlı bağışçının iliği Kuzey’e yüzde 90 uyum sağlıyordu. Ancak virüs salgını nedeniyle hem uçuşlar hem de kara sınırları kapalıydı. Bu durum, bağışın Türkiye’ye getirilmesinin önünde büyük bir engeldi. Bağış Türkiye’ye getirilemeyebilirdi. Hatta naklin yüzde 50 uyumu olan babadan yapılması için de hazırlıklar başlatıldı. Bu hazırlıklar devam ederken İstanbul ve Atina’daki kök hücre bankalarının ısrarlı çalışmaları sonucunda Sağlık Bakanlığı’ndan alınan özel izinle Girit adasındaki bağışçıdan alınan ilik, 24 Nisan’da Türkiye’ye getirildi. Bu arada Andreas adlı bağışçı COVID-19 testi için karantinaya alındı. Test negatif çıkınca naklin önünde bir engel kalmadı. Nakil tarihi belirlendi. Kuzey’in hazırlık tedavisinin ardından nakil dün gerçekleşti. Nakilden sonra başarı pozu veren Kuzey Deniz’in doktoru Prof. Dr. Alpay Antmen ise “Kuzey’in durumu çok şükür iyi. 21 gün daha gözetim altında tutacağız. Vücudun naklettiğimiz kök hücreyi kabul edip etmediğini kesinleştirmiş olacağız. Herhangi bir komplikasyonun olmadığı başarılı bir süreç geçirdik” dedi.

ÇOK TEŞEKKÜR

HÜRRİYET’e konuşan baba Gürcan Şengezer, şunları söyledi: “Çok mutluyuz. Kuzey’in durumu çok iyi. Allahım diğer nakil bekleyen kardeşlerimizin de yüzünü güldürsün. Hocamıza minnettarız. Kuzey için çok emeği ve özverisi oldu. Yunanistan’daki bağışçıya da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Hürriyet gazetesine de çok teşekkür ederiz. Hep takip etti, bizimle oldu.” Kuzey için uygun ilik Yunanistan’da bulunmuştu. Pandemi sürecinde devam eden zorlu bağış sürecini Hürriyet adım adım takip etmişti.