Mutlu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Mutlunun Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından mutlu kelimesinin eş anlamlısı ‘neşeli’ olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamıyla tek başına ya da farklı cümleler içerisinde kullanabilirsiniz. Aynı anlama geldiği için etkin şekilde ifadeyi yansıtmaktadır.

Mutlu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Halk arasında Türkçe içerisinde mutlu kelimesi yaygın olarak kullanılır. Aynı şekilde bu kelimenin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan neşeli sözcüğü de yüksek oranda değerlendirilmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Seni böyle neşeli görmek beni çok sevindirdi,’’

Bu cümle içerisinde neşeli yerine mutlu sözcüğü de kullanılabilmektedir.

Mutlunun Eş Anlamlısı

Pozitif bir anlam yansıtan mutlu kelimesi, aynı zamanda neşeli sözcüğü üzerinden eş anlamlı olarak değerlendirilmektedir. Amaca uygun şekilde farklı yerlerde kullanabilirsiniz. İnsan ile beraber ayrıca hayvanlar ve mecazi anlamda doğa için dahi kullanılabilen bir sözcük olarak öne çıkıyor.