Mutlu Kaya kimdir?

Bir televizyon kanalında yayınlanan Sesi Çok Güzel yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 8 çocuklu1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya henüz 20 yaşındayken katılan Mutlu Kaya, hem hikayesi hem de sesiyle ekran karşısındakileri ve jüri üyelerini derinden etkilemişti. 8 kardeşli bir aileden gelen Mutlu Kaya, üniversiteyi kazanmasına rağmen maddi olanaklar yüzünden okuyamadığını ifade etmişti. Mutlu Kaya, yarışmaya katıldığı dönemde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Kaya, uzun bir süre tedavi gördü.