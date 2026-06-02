'Mutlak butlan sonrası iki başlılık! CHP'den Kurultay karmaşası: 12 Temmuz için imza süreci başladı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olarak Genel Merkez’e yerleşmesi, Özgür Özel’in de “Grup Başkanı” olarak Meclis’i “üs” tutmasıyla filen “iki başlı” bir yönetim görüntüsü veren CHP’de bugün gözler grup toplantısında olacak

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür Demirkıran, canlı yayında son gelişmeleri aktardı:



"Özgür Özel, bugün saatler 13.30'u gösterdiğinde grup toplantısını yapacak. Aslında bu grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı oldukça tartışma konusu olmuştu. Çünkü geçmişi hatırladığımız zaman Özgür Özel, Grup Başkanı seçildi mutlak butlan kararının hemen ardından. Hem o kararı hem de grup toplantısı yapması konusunda Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Meclis başkanlığına yazıları var, iki yazı kaleme alınmıştı. Ve Meclis başkanlığından gelecek cevap da merak ediliyordu. Dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da konuştu, Partilerin iç tüzüğünün buna karar vereceğini söyledi. Bu kapsamda da Grup Başkanı Özgür Özel olduğu için, Özgür Özel bugün saat 13.30'u gösterdiğinde grup toplantısını yapabilecek. Ancak genel merkeze de bir yazı göndereceklerini söyledi Numan Kurtulmuş, bundan sonraki çelişkinin giderilebilmesi için. Bu nedenle o yazı da oldukça önemli olacak.





Dün de bir yandan gözler hem genel merkezdeydi hem de Meclis'teydi. Genel Merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ilk mesai günündeydi, cumartesi günü yaptığı açıklamanın dışında. İlk mesai gününde MYK'yı belirleme için mesai yaptı. MYK üyelerinin de açıklanması bekleniyordu dün akşam saatlerinde ancak beklenen o MYK listesi gelmedi. O nedenle bu hafta içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesini belirlemesi bekleniyor.



Öte yandan Özgür Özel de Meclis'teydi. Zaten Meclis artık yeni Genel Merkez ifadelerini kullanmıştı. Dün milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeler yaptı. Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleriyle görüşmedi Özgür Özel. O toplantının ardından da 111 milletvekilinden Özgür Özel'e destek bildirisi geldi. 111 milletvekili ortak bildiriye imza attı. 12 Temmuz'da bir an önce kurultaya gidilmesi için çağrı yapıldı.

Dün zaten Özel yönetimi de olağanüstü kurultaya gidilmesi için imza sürecini başlattı. Ve imza sürecinde yeterli imzanın geçildiği belirtiliyor, Özgür Özel'e yakın kaynaklar tarafından. O imzaların 15 gün içerisinde Genel Merkez'e iletilmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gider mi bu da merak konusu. Edinilen bilgilere göre tedbir kararı kalkmadan Kılıçdaroğlu, kurultaya gitmeyecek. Tedbir kararı kalktıktan sonra da delegelerin baştan seçilerek bir kurultay sürecinin yeniden başlatılması taraftarı. Bu nedenle de Özgür Özel tarafı kurultay konusunda ısrarcıyken Kemal Kılıçdaroğlu tarafı kurultay konusunda biraz daha yavaş alacak. Bu nedenle de burada bir tartışma söz konusu. Önümüzdeki günlerde de bunu takip ediyor olacağız."

"PARTİLERİN İÇ DURUMUNA MECLİS BAŞKANI KARIŞMAZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Finlandiya'ya yaptığı açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı kendilerine ulaştığında gereğini yaptıklarını belirten Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldıklarını söyledi.

Meclis Başkanlığının tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket ettiğini dile getiren Kurtulmuş, bunun Meclis kurulduğundan beri böyle olduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, Meclis'te 6 siyasi parti grubunun olduğunu, hiçbir siyasi partinin Meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahillerinin olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Kurtulmuş, "Dolayısıyla Meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, 'Hayır, öyle değil şöyle yap' diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür." diye konuştu.