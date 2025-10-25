‘Mutlak butlan’ reddedildi... CHP rahat nefes aldı

Haberin Devamı

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dünkü karar duruşmasına taraf avukatları ile bazı partiler izleyici olarak katıldı. Duruşmanın başında dosyaya gelen evrakları ve taraf avukatlarının sunduğu dilekçeleri özetleyerek okuyan mahkeme hakimi, bir önceki duruşmada verilen ara karar doğrultusunda “davacıların partide halen üyeliklerinin devam edip etmediği” sorusuna gelen yanıtta, “davacıların partiden ihraç edildiğinin” belirtildiğini açıkladı. Hakim, davacı Lütfü Savaş’ın avukatının “bu davadan kurtulmak kastı ile yapılan tüm mahalle ilçe ve il kongrelerin yok hükmünde olduklarını tespitine” karar verilmesine ilişkin dilekçe sunduğunu da bildirdi.

TÜM SEÇİMLER İPTAL EDİLSİN

Savaş’ın avukatı Onur Üregen, “Hem toplumsal selamet hem de hukuki istikrar açısından bugün davanın karara bağlanmasını” istediklerini söyledi. Avukat Üregen, kasım ayında yapılacağı duyurulan CHP’nin 39. Olağan Kongre sürecindeki tüm seçimlerin yok hükmünde olduğunun tespitine karar verilmesini isteyerek, “CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan seçimli kurultayı kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeni ile mutlak butlan ile batıldır” iddiasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA İADE TALEBİ

Avukat Üregen, Özgür Özel’in Genel Başkan olarak seçildiği kongrede delegelere para dağıtıldığı, para alan delegelerin Özel’e oy verdiklerini kanıtlayacak şekilde fotoğraf çekerek gönderilmesinin istendiğini de iddia etti. Üregen daha önceki duruşmalarda dile getirdiği Özel ve yönetiminin görevden alınarak bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve iadelerine karar verilmesi talebini yineledi.

DAVACILAR ÜYE DEĞİL

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan da davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirterek, “Başta davacılardan Lütfü Savaş olmak üzere davacıların hiçbirisinin husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Bir siyasi partide üye olmayan veya üyelik hakları kullanmayan birisinin parti hukuku ile ilgili bir istemde bulunma imkanı yoktur” dedi.

DAVA KONUSUZ KALDI

Mahkeme, 4-5 Kasım 2023’te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan “davanın konusuz kalması” sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin de “husumet yokluğu” nedeniyle ret kararı verdi. Hukukçulara göre, delegelerin çağrısı üzerine 21 Eylül’de yapılan ve tartışmalı delegelerin oy kullanmadığı 22. Olağanüstü Kurultay, davanın konusuz kalmasında etkili oldu. Mahkemenin aktif husumet yönünden verdiği kararla da davacıların dava açtıkları tarihlerde parti üyesi olmadıkları vurgulandı.

ÖZEL: TARTIŞMALAR GERİDE KALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisiyle ilgili “mutlak butlan” davasının reddedilmesini değerlendirirken, “Bu soruya onlarca kez verdiğim cevabın, bugün beni mahcup etmemesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bu dava sonuç odaklı bir dava değildir, süreç odaklı bir davadır. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır” dedi. Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’na yönelik “casusluk” soruşturmasına da tepki gösteren Özel şunları söyledi:

AYLARDIR SÖYLÜYORUM

“Davayı açan kişi partiden atılmış biridir zaten, davaya taraf olamaz. Taraf olabilecek kişilere de dilekçeler verdirdiler. Mahkeme esastan kararını verdi ve davanın konusuz olduğunu söyledi. Ben bunu aylardır söylüyorum. CHP’nin 47 yıl sonra Türkiye’nin yeniden birinci partisi olmasıyla, o günden bugüne tüm anketlerde açık ara birinci parti olmasıyla birlikte ‘Normal siyasi yollarla yenemeyeceğiz, nasıl yenebiliriz? Bir iç karışıklık çıkaralım, bir ikilik yaratmaya çalışalım’ dediler. Artık bu iş bugün tamamen ortadan kalktı. Böyle olacağını biliyorduk ama CHP’yi tartıştırmak istediler, bugüne kadar geldiler. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır.

SİYASETEN YARGILIYORUM

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisini hedef alan açıklamaları) Sayın Erdoğan da bugün demiş ki ‘Efendim iktidara geldiklerinde bizi yargılayacaklarmış, işte faşizan zihniyet.’ İktidara geldiniz, bizi yargılıyorsunuz. İşte faşizan zihniyet. Bu parti daha birkaç saat önce elinizden kurtuldu. Cumhurbaşkanı adayımızı Silivri’ye koydunuz, onu yargılıyorsunuz. Biz geldiğimizde suç işleyen varsa özgür, adil yargı karşısında hesap verir. O benim işim değil. Ben seni bu iftiraların ortaya çıktı diye siyaseten yargılıyorum.

(Casusluk soruşturması İBB’ye kayyum atama riskini ortaya çıkarır mı?) Buna kimse ne ekonomik olarak ne siyasetten hiç bir şekilde cesaret edemezler.

BU KADAR OLMAZ

Ama ayıptır ya. Yazıktır günahtır. İnsanlara atmadık leke kalmadı, bir de ‘casusluk’ diyor. Hepimizin TC’sini çaldırdılar. Hepimizin sağlık bilgilerini, sosyal güvenlik bilgilerini... Gelir idaresinin bilgileri çalındı. Davaları görülüyor bunların. Neymiş? İstanbul’dan bilgi toplamış da bilmem ne yapmış. Bir de başında şey diyor. ‘2019 seçimleri öncesi.’ 2019 öncesi İstanbul’u siz yönetiyordunuz. Kampanyada İstanbul’la ilgili seçmen analizi yapıldıysa bundan en çok AK Parti övünüyor. Buna yabancılar ‘canvassing’ diyor, kapı kapı çalışmaya ve AK Parti bununla övünüyor. Bütün partiler bunu yapabildiği ölçüde başarılı oluyor. Casusluk meselesine bulaştırabilmek için 50 tane takla atmışlar. Son çare yani, FETÖ’den aldıkları son mirasla akıllarında kalan ‘Hırsız dedik olmadı, yolsuz dedik olmadı, çaldı dedik millet inanmadı. Terör dedik, millet ayaklandı. Dur bir de casus diyelim bakalım.’ Bu kadar olmaz yani, bu ayıp ayıp.”

TELE1’E KAYYUMA TEPKİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tele1 Televizyonu’na kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp Tele1’e kayyum atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir! Tele1, gerçekleri haber yapıp iftiraları hakikatle çürüttüğü için 19 Mart Darbecilerinin hedefi olmuştur. Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir! Siyaseti, sivil toplumu, iş-sanat dünyasını ve medyayı hedef alarak, herkese, ‘Bir gün sıra size gelecek’ diye korku salmaya çalışan darbecilere sesleniyorum. Tele1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız! Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz.”

İSTİNAFTA NE OLUR

Mahkeme kararında istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. Lütfi Savaş’ın avukatı da istinaf başvurusunda bulunacaklarını söyledi. Bu gelişmelerin ardından gözler istinaf sürecine çevrildi. CHP ise duruşmadan bir gün önce topladığı Parti Meclisi’nde aldığı kararla 28-30 Kasım tarihlerinde 39. Olağan kurultayını yapacağını duyurmuştu. Bazı hukukçular, tarihi açıklanan 39. Olağan Kurultayın yenilenmiş delegelerle yapılacağı için İstinaf mahkemesinin de aynı şekilde davanın tamamen konusuz kaldığı gerekçesiyle başvurunun reddine karar vermesini beklediklerini söylediler. CHP yönetimi de istinaftan olumsuz bir sonuç beklemiyor.