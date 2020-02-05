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Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

Müthiş görüntüler! Artvin'de kaydedildi...

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Müthiş görüntüler! Artvin'de kaydedildi...

Artvin’de hava sıcaklığının eksi 10'a düşmesiyle dev sarkıtların oluştuğu dik yamaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Artvin’de hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce dik kayalardan çıkan sular dondu, dev sarkıtlar oluştu. Kış ayının en güzel yaşandığı illerden birisi olan Artvin’deki manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Müthiş görüntüler Artvinde kaydedildi...

Hava sıcaklığının eksi 10’a kadar düştüğü Yusufeli ilçesi İşhan köyünde dik yamaçlardan çıkan suların donması ile oluşan sarkıtları gören vatandaşlar, anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektiler.

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