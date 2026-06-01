Evde bulundukları sırada dehşeti yaşadılar: Can havliyle komşularından yardım istediler! Sokaktaki araçlar bile zarar gördü

Olay, sabah saatlerinde, Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın giriş katındaki evin mutfak bölümünde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada, evin mutfak ve yatak odasının duvarları yıkıldı, park halindeki 2 araçta da hasar oluştu.

Evde bulunan aynı aileden 5 kişi, dışarı çıkıp komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamada yaralanan Hamza El Aziz, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.