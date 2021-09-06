Mutfakta video mesajla gençlere 6 vaat

“Evet sevgili gençler, merhaba. Uzun zamandır sizi evime misafir edemedim ama sakın unuttuğumu sanmayın. Arkadaşlarımla sizin dertlerinize çalışırken maalesef bu iktidarın ülkenin başına daha büyük belalar getirmesini önlemek için sığınmacı konusuna da odaklanmak zorunda kaldım.

ATIN FAVA

Problemlerin daha da büyümelerini önlemek zorunda kalıyoruz. Onun için sizin dertleriniz haricinde başka meselelere de odaklanmak zorunda kaldım. Neyse, buradayız. Her şey güzel. Çayımız lezzetli ve ilk müjdelerimizi vermeye hazırım. Az sonra, iktidara geldiğimiz ilk altı ayda yapacaklarımızı sizlerle paylaşacağım.

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ÖTV SIFIRLANACAK

Gençlerin telefon ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.

KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci, işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.

Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği 1000 TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.

Aile Destek Sigortası’ndan yararlanan ailelerin çocuklarına, kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak. Mülakat kaldırılacak. Zorunlu hallerde, kamera kaydı ile mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil, kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak. Gençlerden pasaport çıkartma işlemi ya da yurtdışına çıkış harcı alınmayacak.

Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak. Bakın altını çiziyorum, sıfır ÖTV.

Sevgili gençler, artık sokakta dayılar ‘Göster telefonunu’ deyince ne yaparsınız onu bilmem. O da sizin başınıza dert olsun. Çünkü en son, en mükemmel telefonlarınız cebinizde olacak; amacım bu. İnanın bana gençler, geliyor gelmekte olan. ”

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