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Mutfakta çıkan yangını fark etti, eşini uyandırıp evden çıktı

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#Edirne#Yangın Kurtarma#Buzdolabı Yangını
Mutfakta çıkan yangını fark etti, eşini uyandırıp evden çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 09:32

Edirne’nin Keşan ilçesinde Z.M. (75), sabah namazını kıldığı sırada mutfakta çıkan yangını fark edip, eşi H.M.’yi (72) uyandırarak birlikte evden çıktı. Dumandan etkilenen çift hastanede tedaviye alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi Atakent 1 Konutları’nda, bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre mutfaktaki buzdolabı, elektrik kontağından dolayı alev alıp, yanmaya başladı. Bu sırada oturma odasında sabah namazını kılan Z.M., gelen sesler üzerine gittiği mutfakta buzdolabının yandığını gördü.

Mutfakta çıkan yangını fark etti, eşini uyandırıp evden çıktı

İçeriyi kısa sürede duman kaplarken, Z.M., yatak odasındaki eşi H.M.’yi uyandırıp, birlikte evden çıktı. Çift, apartmandaki komşularının kapısını çalarak uyandırdı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, mutfaktaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Mutfakta çıkan yangını fark etti, eşini uyandırıp evden çıktı

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Dumandan etkilenen Z.M. ve eşi H.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Apartman sakinleri yangın merdivenine çıkarak, koridora dolan dumanın tahliye olmasını bekledi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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#Edirne#Yangın Kurtarma#Buzdolabı Yangını

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