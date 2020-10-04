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DHA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 22:15 | Son Güncelleme:

Mutfak yangınında yaralanan kadın, hayatını kaybetti

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Mutfak yangınında yaralanan kadın, hayatını kaybetti
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin mutfağında çıkan yangında ağır yaralanan Filiz Özmetli (31), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

 

20 Eylül günü Yeni Mahalle'deki bir evin mutfağında çıkan yangında bir çocuk annesi Filiz Özmetli, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Özmetli, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 

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