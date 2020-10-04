Mutfak yangınında yaralanan kadın, hayatını kaybetti

20 Eylül günü Yeni Mahalle'deki bir evin mutfağında çıkan yangında bir çocuk annesi Filiz Özmetli, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Özmetli, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.