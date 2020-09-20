MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMutfağımızı dünyaya açıyoruz
GeriGündem Mutfağımızı dünyaya açıyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 20.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mutfağımızı dünyaya açıyoruz

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Mutfağımızı dünyaya açıyoruz
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Türk mutfağının zengin yemek kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” adlı kitap hazırlanıyor.

Kitap, Türkçe ve İngilizce baskılarıyla ocak ayında yayınlanacak, daha sonra başka dillere de çevrilecek. Yabancı ülkelerin başkanlarına hediye edilecek, yurt dışı elçiliklerinde bulunacak ve aynı zamanda çok prestijli bir yayınevi tarafından da yayımlanarak, dünyadaki en prestijli kitapevlerinde satılacak. Kitapta, Emine Erdoğan’dan da özel, kendi mutfağından katıksız ve sağlıklı, Türk mutfağına özgü birkaç tarif yer alacak.

Mutfağımızı dünyaya açıyoruz

Emine Erdoğan

Kitaba katkı sunan akademisyen ve şefler ise proje hakkında şunları söyledi:

KLASİK BİR YEMEK KİTABI OLMAYACAK

Mutfağımızı dünyaya açıyoruz

Emine Erdoğan tarafından kitabın yayın koordinatörlüğüne getirilen Hürriyet Pazar’ın Gastronomi Yazarı Ebru Erke: “Bu eser, klasik bir yemek kitabı olmayacak. Kitap bölüm ayrımlarını da ona göre yaptık. Türk kültürümüzü simgeleyen elimizdeki en değerli malzemelerimiz, ritüelleri, hikayeleri ve önemli detaylarıyla tariflerin yer alacağı bir kitap olacak.”

TÜM ZAMANLARIN MUTFAĞI

Mutfağımızı dünyaya açıyoruz

Araştırmacı-Şef Vedat Başaran: “Beslenme teknikleri bir milletin kimliğini oluşturur. Bu sebeple bir ülkenin en üst düzeydeki kişilerinin böyle bir çalışmaya destek vermesi ve sahiplenmesi günümüzün en önemli ihtiyaçlarından.”

Mutfağımızı dünyaya açıyoruz

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Samancı: “Türk ve Osmanlı mutfağı üzerine çalışan bir yemek tarihçisi olarak bu kitabın oluşmasında konsept, içerik, tarihsel arka plan alanlarında katkı sunduk. Farklı beslenme gruplarından var olan reçetelerin bir arada olmasına dikkat ettik. Sebze, et, zeytinyağı bütün bu gruplardan olacak.”

False
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle