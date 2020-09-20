Mutfağımızı dünyaya açıyoruz

Kitap, Türkçe ve İngilizce baskılarıyla ocak ayında yayınlanacak, daha sonra başka dillere de çevrilecek. Yabancı ülkelerin başkanlarına hediye edilecek, yurt dışı elçiliklerinde bulunacak ve aynı zamanda çok prestijli bir yayınevi tarafından da yayımlanarak, dünyadaki en prestijli kitapevlerinde satılacak. Kitapta, Emine Erdoğan’dan da özel, kendi mutfağından katıksız ve sağlıklı, Türk mutfağına özgü birkaç tarif yer alacak.

Emine Erdoğan

Kitaba katkı sunan akademisyen ve şefler ise proje hakkında şunları söyledi:

KLASİK BİR YEMEK KİTABI OLMAYACAK

Emine Erdoğan tarafından kitabın yayın koordinatörlüğüne getirilen Hürriyet Pazar’ın Gastronomi Yazarı Ebru Erke: “Bu eser, klasik bir yemek kitabı olmayacak. Kitap bölüm ayrımlarını da ona göre yaptık. Türk kültürümüzü simgeleyen elimizdeki en değerli malzemelerimiz, ritüelleri, hikayeleri ve önemli detaylarıyla tariflerin yer alacağı bir kitap olacak.”

TÜM ZAMANLARIN MUTFAĞI

Araştırmacı-Şef Vedat Başaran: “Beslenme teknikleri bir milletin kimliğini oluşturur. Bu sebeple bir ülkenin en üst düzeydeki kişilerinin böyle bir çalışmaya destek vermesi ve sahiplenmesi günümüzün en önemli ihtiyaçlarından.”



Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Samancı: “Türk ve Osmanlı mutfağı üzerine çalışan bir yemek tarihçisi olarak bu kitabın oluşmasında konsept, içerik, tarihsel arka plan alanlarında katkı sunduk. Farklı beslenme gruplarından var olan reçetelerin bir arada olmasına dikkat ettik. Sebze, et, zeytinyağı bütün bu gruplardan olacak.”