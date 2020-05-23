Mütevellit ne demek? Mütevellit nedir? Mütevellit TDK kelime anlamı

İki farklı anlamı üzerinden mütevellit kelimesi karşılık bulunmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçede yerleşik şekilde değerlendirilen mütevellit, eski dönemlerde daha fazla kullanılan bir sözcüktü. TDK açısından bu kelimenin anlamı, ‘Meydana gelmiş, ileri gelmiş’ şeklinde tabir edilmektedir.

Mütevellit Ne Demek?

Değişik anlamları ile beraber mütevellit kelimesini ifade etmek mümkün.

- Doğmuş, dünyaya gelmiş,

- Meydana gelmiş, ileri gelmiş,

Bu şekilde her iki anlam üzerinden de cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz. Yazılı kaynaklarda ve eserlerde karşınıza çıktığı zaman da bu anlamları üzerinden cümleyi daha iyi anlamanız mümkün.

Mütevellit Nedir?

Daha çok meydana gelmiş ya da ileri gelmiş şeklinde mütevellit kelimesi kullanılmaktadır. Tabii amaca bağlı olarak doğmuş ya da dünyaya gelmiş şeklinde de değerlendirildiği oluyor.

‘’Gönlüm arzu ile korkudan, muhabbet ile nefretten mütevellit duygularla mütehassıs olduğu halde gidiyordum.’’ A. H. Müftüoğlu

Bu şekilde değişik zamanlarda kullanabilir ya da herhangi bir cümle içerisinde gördüğünüz zaman anlamı daha iyi idrak edebilirsiniz. Halk arasında hala kullanılan bir kelime olmasının yanı sıra, özellikle yazılı kaynaklarda sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. Ancak Türkiye'de yerleşik olarak değerlendirilen bir kelime olduğunu söylemek mümkündür.