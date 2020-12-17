Mütemmim cüz nedir, ne demek?

Mütemmim cüz, bir şeyin kullanılmasında, kendisinden yararlanılmasında önemli etki ve katkısı bulunan ve asıl şeyden ayrılması imkânsız veya büyük tahribâta sebeb olan parçaları ifade etmektedir. Nelerin mütemmim cüz olduğunu geleneklere göre belirlemek mümkündür.

MÜTEMMİM CÜZ NEDİR?

Tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir nesnenin esaslı unsuru olan, o nesne yok edilmedikçe veya parçalanmadıkça yahut niteliği bozulmadıkça ondan ayrılması mümkün olmayan parçalar, o nesnenin tamamlayıcı parçasıdır.

Mütemmim cüz olmanın bazı hukuki sonuçları bulunmaktadır. Bu hukuki sonuçlar şöyle sıralanabilir:

a) Asıl şey üzerinde malik olan, onun bütünleyici parçalarına da malik olur,

b) Asıl şey üzerindeki ayni haklar (mülkiyet, ipotek v.b.) bütünleyici parçaları da kapsar,

c) Bütünleyici parça üzerinde daha önce mevcut olan ayni haklar sona erer,

d) Bütünleyici parça, asıl şeyden ayrı olarak temliki tasarrufa konu olamaz,

e) Bütünleyici parça asıl şeyden ayrılıp bağımsızlığını kazansa bile, eski malikin mülkiyetine dönmez veya üzerinde daha önce mevcut olan ayni haklar yeniden doğmaz,

f) Bütünleyici parçalar asıl şeyden ayrı olarak borçlandırıcı işlemlere konu olabilir.