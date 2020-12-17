MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMütemmim cüz nedir, ne demek?
GeriGündem Mütemmim cüz nedir, ne demek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 17.12.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Mütemmim cüz nedir, ne demek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mütemmim cüz nedir, ne demek?
Abone Olgoogle-news

Mütemmim cüz, belirli platformlarda belirli aralıklarla kullanılması dolayısıyla araştırılan terimler arasında yer almaktadır. Mütemmim cüz, tamamlayıcı parça olarak da tanımlanabilmektedir. Ayrılması mümkün olmayan parçalar veya tamamlayıcı parça olarak da kullanılan mütemmim cüz, tam bir tanıma sahiptir. Peki, Mütemmim cüz nedir, ne demek? İşte, o terim hakkında detaylı bilgiler

Mütemmim cüz, bir şeyin kullanılmasında, kendisinden yararlanılmasında önemli etki ve katkısı bulunan ve asıl şeyden ayrılması imkânsız veya büyük tahribâta sebeb olan parçaları ifade etmektedir. Nelerin mütemmim cüz olduğunu geleneklere göre belirlemek mümkündür.

MÜTEMMİM CÜZ NEDİR?

Tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir nesnenin esaslı unsuru olan, o nesne yok edilmedikçe veya parçalanmadıkça yahut niteliği bozulmadıkça ondan ayrılması mümkün olmayan parçalar, o nesnenin tamamlayıcı parçasıdır.

Mütemmim cüz olmanın bazı hukuki sonuçları bulunmaktadır. Bu hukuki sonuçlar şöyle sıralanabilir:

a) Asıl şey üzerinde malik olan, onun bütünleyici parçalarına da malik olur,

b) Asıl şey üzerindeki ayni haklar (mülkiyet, ipotek v.b.) bütünleyici parçaları da kapsar,

c) Bütünleyici parça üzerinde daha önce mevcut olan ayni haklar sona erer,

d) Bütünleyici parça, asıl şeyden ayrı olarak temliki tasarrufa konu olamaz,

e) Bütünleyici parça asıl şeyden ayrılıp bağımsızlığını kazansa bile, eski malikin mülkiyetine dönmez veya üzerinde daha önce mevcut olan ayni haklar yeniden doğmaz,

f) Bütünleyici parçalar asıl şeyden ayrı olarak borçlandırıcı işlemlere konu olabilir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle