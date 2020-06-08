Mütemadiyen ne demek? Mütemadiyen nedir? Mütemadiyen TDK kelime anlamı

Mütemadiyen Arapçadan gelen ve Türkçede yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman anlamı, ‘Ara vermeden ve sürekli olarak’ biçiminde ifade ediliyor. Ancak özellikle yazılı kaynaklarda ve bazı edebi eserlerde çok daha fazla öne çıktığını dile getirmek mümkün.

Mütemadiyen Ne Demek?

Mütemadiyen özellikle hala günümüzde değerlendirilen ancak eski zamanlarda daha fazla öne çıkan sözcükler arasında yer almaktadır. Kökeni Arapça olan bu sözcük iki kelime grubu üzerinden anlamlandırılmaktadır.

- Ara vermeden,

- Sürekli olarak,

Bir durumun ya da olgunun ve olayın sürekli şekilde devam etmesi etkisini anlatan bir kelime olarak öne çıkmaktadır. Bu kelime konusunda bir örnek vermek gerekirse;

‘’Sabahın pembe, beyaz tüylere sıyrıldıkça mütemadiyen berraklaşan fezada çıt yok.’’ A. H. Müftüoğlu

Burada anlatılmak istenen devamlı şekilde berraklaşan ve daha aydınlık hale gelen sabah üzerinden yorumdur. Hem cümle içerisinde hem de tek başına kullanılabilen, günümüzde hala geçerliliği olan etkili sözcükler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda farklı edebi eserlerde ya da birtakım yazılı kaynaklarda gördüğünüz zaman, cümleleri bu anlam üzerinden daha iyi şekilde idrak edebilirsiniz.