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Müteahhitlerin milyonluk tekliflerini ret etti! Kadıköy'de sarı köşkü satmadı

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#Kadıköy#Sarıköşk#İstanbul
Müteahhitlerin milyonluk tekliflerini ret etti Kadıköyde sarı köşkü satmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 11:08

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 'Sarı köşk' olarak bilinen ve görünüşüyle dikkat çeken köşkün sahibi, inşaat firmaları tarafından ederinden katbekat fazla para teklif edildiyse de dikey yapılaşmaya karşı olduğunu söyleyerek evini satmadı.

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Kadıköy'de 1900'lü yılların başında yaptırılan 'Sarı köşk', yapısı, görünüşü ve rengiyle dikkat çekiyor. Gri ve yüksek binaların arasında kalan, tarihi eser statüsünde olan köşkün çevresi bu günlerde 15- 20 katlı binalarla kaplanmış durumda.

Sahibi tarafından özenle bakımı yaptırılan ve yıllara meydan okuyan köşke inşaat firmaları tarafından ederinden katbekat fazla para teklif edildiyse de köşkün sahibi dikey yapılaşmaya karşı olduğunu söyleyerek evini satmayı düşünmüyor.

"BU KÖŞKLERİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Mahalle sakinlerinden Tuncay Çökelek, "Bu tür evleri korumak bizim için çok güzel bir şey. Ben de bir mimar olarak bu tür evlerin korunmasını istiyorum.

Bunlar geçmişimizin bir nişanesi oluyor. Bunları sonuna kadar savunmak da bizim görevimiz, elimizden geldiği kadar. Ben olsam vermem, bu evi imkanım olsa sonuna kadar korurum. Tabii alt yapısını da iyi yapmak lazım.

Müteahhitlerin milyonluk tekliflerini ret etti Kadıköyde sarı köşkü satmadı

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Maddi durumu iyi olmayan var, mesela babadan kalma bir evi var. Bu evin korunması ve yeniden ayağa kaldırılması için bir takım masrafların yapılması lazım. O masrafı da karşılayan var, karşılayamayan var. 1900'lerin başında inşa edilmiş. Bu köşkleri korumak zorundayız" diye konuştu.

Müteahhitlerin milyonluk tekliflerini ret etti Kadıköyde sarı köşkü satmadı

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#Kadıköy#Sarıköşk#İstanbul

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