Müteahhit silahla başkanın odasını bastı

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Polat, Başkan Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra çıktı. Biraz yürüdükten sonra tekrar odaya yönelen Polat, “Başkana bir şey soracağım” diyerek içeri girdi. Fevzi Polat içeride tabancasını çıkarıp 2 el ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat burada da 5 el daha ateş açtı. Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ruhsatsız silah kullanan Polat’ın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi. Fevzi Polat’ın daha önce belediyeden ihale aldığı belirtilirken, emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Belediye Başkanı Ali Kılıç olay sonrası açıklama yaptı.

Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Herhangi bir gerginlik, tartışma söz konusu değil. Daha önce ilçemizde yöneticilik yapan bir arkadaşım. Oradan tanıyorum. Aşağı yukarı 3-4 senedir hiç görmedim. Kendisinden öğrendiğim kadarıyla bir buçuk, iki yıldır tedavi görüyormuş, sağlık sorunları varmış. Sanıyorum aldığı ilaçların etkisiyle psikolojik sorunlarının olduğu bir süreç yaşıyor” dedi.



