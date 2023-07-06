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Müteahhit silahla başkanın odasını bastı

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#Müteahhit#Ali Kılıç#CHP
Müteahhit silahla başkanın odasını bastı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

Müteahhit Fevzi Polat, dün 15.00 sıralarında Maltepe Belediyesi binasına giderek, 8’inci kattaki Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın odasına girdi.

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Polat, Başkan Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra çıktı. Biraz yürüdükten sonra tekrar odaya yönelen Polat, “Başkana bir şey soracağım” diyerek içeri girdi. Fevzi Polat içeride tabancasını çıkarıp 2 el ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat burada da 5 el daha ateş açtı.  Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ruhsatsız silah kullanan Polat’ın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi. Fevzi Polat’ın daha önce belediyeden ihale aldığı belirtilirken, emniyetteki sorgusu sürüyor.

Müteahhit silahla başkanın odasını bastı

Belediye Başkanı Ali Kılıç olay sonrası açıklama yaptı.

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Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Herhangi bir gerginlik, tartışma söz konusu değil. Daha önce ilçemizde yöneticilik yapan bir arkadaşım. Oradan tanıyorum. Aşağı yukarı 3-4 senedir hiç görmedim. Kendisinden öğrendiğim kadarıyla bir buçuk, iki yıldır tedavi görüyormuş, sağlık sorunları varmış. Sanıyorum aldığı ilaçların etkisiyle psikolojik sorunlarının olduğu bir süreç yaşıyor” dedi.

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#Müteahhit#Ali Kılıç#CHP

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