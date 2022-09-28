Müteahhit baba-oğul cinayetten tutuklandı

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Akşemsettin Mahallesi’nde17 Eylül 2022 günü saat 20.45 sıralarında baba-oğul Uzun ile Mehmet Kurtcebe arasında kavga çıktı. Kavgaya Kurtcebe’nin kuzeni T.K. (37) ve arkadaşı H.P. de (28) dahil oldu. Kavga sırasında baba ve oğlu silahlarını çıkartarak ateş açtı. Açılan ateşte Mehmet Kurtcebe ağır yaralandı. Mehmet Kurtcebe, kuzeni T.K. tarafından hastaneye götürüldü. Mehmet Kurtcebe, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, İbrahim Uzun ve oğlu Diyar Uzun’u gözaltına aldı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Uzun ve oğlu Diyar Uzun, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.