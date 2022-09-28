Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Müteahhit baba-oğul cinayetten tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Cinayet#Müteahit
Müteahhit baba-oğul cinayetten tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

İbrahim Uzun (51) ve oğlu Diyar Uzun (20) İstanbul, Eyüpsultan’da müteahhitlik yapıyordu. Mehmet Kurtcebe (36) de baba-oğulun inşaatında iş yapıyordu. Bir süre önce, alacak verecek sorunu nedeniyle aralarında husumet oluştu.

Haberin Devamı

Akşemsettin Mahallesi’nde17 Eylül 2022 günü saat 20.45 sıralarında baba-oğul Uzun ile Mehmet Kurtcebe arasında kavga çıktı. Kavgaya Kurtcebe’nin kuzeni T.K. (37) ve arkadaşı H.P. de (28) dahil oldu. Kavga sırasında baba ve oğlu silahlarını çıkartarak ateş açtı. Açılan ateşte Mehmet Kurtcebe ağır yaralandı. Mehmet Kurtcebe, kuzeni T.K. tarafından hastaneye götürüldü. Mehmet Kurtcebe, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, İbrahim Uzun ve oğlu Diyar Uzun’u gözaltına aldı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Uzun ve oğlu Diyar Uzun, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Cinayet#Müteahit

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma
YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma
YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca