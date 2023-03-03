Müteahhidin 'istinat duvarına karşı çıkıldığı için yıkıldı' dediği binanın yöneticisi: Duvar zaten vardı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477 Sokak'taki Ekim Apartmanı'nın B bloğu yıkıldı, A bloğu ağır hasar gördü. 70 kişiye mezar olan apartmanı inşa eden kooperatifin kurucusu müteahhit Tamer Ergünkoç, soruşturma kapsamında 16 Şubat'ta tutuklandı. Ergünkoç, savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ergünkoç, arkadaşlarıyla bir kooperatif kurup ev yapma kararı aldıklarını belirterek, "Ekim Yapı Kooperatifi'ni kurduk. Kooperatifin kurucusu ben ve şu an isimlerini hatırlamadığım birkaç arkadaşımdı. 1996 ve 1997 yıllarında inşaata başladık. Ben kooperatifteki hissemi inşaat bitmeye yakın devrettim. Devretme şeklimin resmi olup olmadığını hatırlamıyorum. Bu kooperatif olarak başka bina yapmadık. Ekim Apartmanı biri 13 kat, diğeri 8 kat olmak üzere 2 bloktan oluşmaktaydı. Blokların altında iş yeri bulunmamaktadır. Binanın statikten sorumlu inşaat mühendisi C.A.'ydı" dedi.

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'İSTİNAT DUVARI YAPILAMAYINCA DEPREMDE YIKILDI'

Ekim Apartmanı'nın demir, çimento, beton işleriyle kimin ilgilendiğini anımsayamadığını öne süren Ergünkoç, "Söz konusu binada blokların birinin arasında kot farkından kaynaklı toprak kayması yaşanmış. İstinat duvarı yapılması istenilmiş ancak diğer bloğun yönetimi otoparkın daralacağını bahane ederek duvarın yapılmasına izin vermemiş, söz konusu yıkılma da bu yüzden gerçekleşmiştir" ifadesini kullandı.

YÖNETİCİ: İSTİNAT DUVARI ZATEN VARDI

Apartman yıkılmadan önce yöneticiliğini yapan Makine Mühendisi Ahmet Yıldırım, "2019-2023 yılları arasında yöneticiydim. Binada istinat duvarı mevcuttu. Depremde de yıkılmamıştı. Enkazı kaldırmak için iş makineleri tarafından sonradan yıkıldı. Bu bina yapıldığından bu yana istinat duvarı zaten vardı. Bu istinat duvarına farklı bir köşeden güçlendirme yapıldı. Bina, betonarmesinden kaynaklı yıkıldı" dedi.

'VAR OLAN DUVARI GÜÇLENDİRMESEK HEPİMİZ ÖLEBİLİRDİK'

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Yıkılan Ekim Apartmanı'nda uzun yıllar yöneticilik yapan Ali Kemrik ise "Uyurken depreme yakalandık. Şiddetli bir sarsıntıyla fayans sesleri gelmeye başladı. Kartonpiyerler düştü. Çöken güneydeki bloktan 'imdat, yardım edin' sesleri geldi. Daha sonra sesler kesildi. A blok da çökseydi 100-150 kişi daha ölebilirdi. Bu binaya müteahhidin kendisi istinat duvarı yapıp, verdi. Çok güzel savunma mekanizması kuruyorlar. İlk yaptıkları bina bu. Bundan sonra 7 bina yapıyorlar, tek bu yıkılıyor. Çünkü ilk sermaye yaptıkları yer burası. Bizi de ateşe attılar." (DHA)