Mutasyonlu virüste son durum nedir? Fahrettin Koca, Türkiye'deki son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyonlu virüs ve vaka sayısına etkisini açıkladı. Ülkemizdeki son durumu da rakamlarla ifade eden Koca, 'mutasyon vakaları artırıyor' dedi.
Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor. Ardı sıra gelen mutasyon haberleri yeni sorular ve sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz.
Bunlardan 263 tanesi İngiltere varyantı, 23 tanesi G. Afrika varyantı, 106 tane kökeni belli olmayan varyant tespit edilmiştir. İngiltere'de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığı artırdığına dair önemli bulgular var.
Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların yine elbette tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli gündemimiz.
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