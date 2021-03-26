Mutasyonlu virüs belirtileri nedir, ne zaman başlar? İşte, mutasyonlu virüs belirtileri

Mutasyonlu virüsün belirtileri ile ilgili gelişmeler uzmanlar kadar vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Uzmanlara göre, mutasyonlu korona virüsün belirtilerinde öksürük ve solunum semptomları daha fazla görülüyor.

Mutasyonlu virüs nedir?

Mutasyon virüsün genel yapısındaki değişikliklerdir. Hali hazırda dünya genelini tehdit eden koronavirüsün değişime uğramış şekline ise mutasyonlu virüs deniyor.

Mutasyonlu virüs ne zaman başlar ve belirtileri nelerdir?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüse ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüsün öldürücülüğünün az olmasının iki nedeni olabileceğine vurgu yaparak, "Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer ise, DHA'ya yaptığı açıklamada İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen mutasyonların tüm dünyada sorun teşkil etmeye başladığını ve nisan ayının sonuna kadar mutasyonlu virüsün Avrupa'da baskın tip olacağını kaydetti.

Prof Dr. Hasan Tezer: Ülkemizde has mutasyonların olduğunu da biliyoruz, ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Buna ek olarak, dünyada İngiltere varyantının mutasyonunun daha kolay hücreye yapıştığını daha çok enfeksiyon geliştirdiğini ve daha düşük miktarda virüs yüküyle enfeksiyon geliştirdiğini biliyoruz. Ancak Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları aynı mutasyona sahip olsa da ek başka mutasyonlar da gösteriyor.

Mutasyonlu virüs belirtileri

-Eski virüse göre çok daha bulaştırıcılık özelliğine sahip. Çok az bir virüsle bile insanları enfekte edebiliyor.

-Bilinç durumunda bozukluk

-Baş ağrısı

-Baş dönmesi

Mutasyonlu virüs belirtileri ne zaman başlar?

Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan koronavirüs gibi mutasyonlu virüsün, gösterdiği belirtiler 2 hafta içerisinde anlaşılabilmektedir. Topluluk içerisinde ağzını kapatmadan hapşıran kişilerin bulunduğu ortama kolayca yayabileceği virüs, eller aracılığıyla da kolayca aktarılabildiği gözlemlenmektedir.

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