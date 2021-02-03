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Gündem
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle köy karantinaya alındı

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Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle köy karantinaya alındı
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Abuuşağı köyü, mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantina altına alındı.

İlçeye bağlı 980 nüfuslu Abuuşağı köyünde yaşayan 1 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha kurulu, virüsün yayılımını önlemek için köyün karantina altına alınmasına karar verdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

Gülşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Abuuşağı köyünde Covid-19 vakalarının yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen köyümüz 03 Şubat 2021 tarih ve 2021/2 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 03 Şubat 2021 Çarşamba gününden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.

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