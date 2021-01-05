Mutasyon virüs nedir? Türkiye'de görülen koronavirüs mutasyonuyla ilgili açıklama: Aşıdan sonra azalır

Mutant virüsün Türkiye'de 15 kişide görülmesi vatandaşları tedirgin etti. İngiltere'de de hükümetin aldığı kararla, ülkede alarm seviyesi en üst seviyeye, 5inci aşamaya yükseldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, bu virüsün yüzde 70 daha bulaştırıcı olduğunun epidemiyolojik olarak kanıtlandığını belirtti. Sağlık Bakanlığı bilgilerine göre mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahip.

MUTASYON NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon;

Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

MUTASYON AŞILARI ETKİLER Mİ?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “Paniğe gerek yok” dedi ve şunları söyledi:

“Alarm durumuna geçmeye gerek yok ancak kontrol edilmesi gereken bir durum. Bu virüsün yüzde 70 daha bulaştırıcı olduğu epidemiyolojik olarak kanıtlandı, diğer bilimsel yöntemlerle kanıtlanmadı. Virüslerin bu tip yeni alt gruplar oluşturacak şekilde mutasyon oluşturması muhtemeldir. Yani beklenen bir durum. Aşılamaların uygulanmasıyla mutasyonları da azalacağını düşünüyorum. Böylece dolaşımda bulunan virüs sayısı da azalacak. İnsanlar aşı olarak sadece kendilerini korumayacaklar, aynı zamanda dolaşımda bulunan virüs miktarının azalmasına katkıda bulunacaklar. Hızlı yayıldığı düşünülürse insanlar artık iki kere dikkat etmek zorunda. Maske, mesafe ve hijyen konusu daha da ağırlık kazanmalı. Bir ülkede ya da bir bölgede o hızlı bulaşma özelliğine sahip virüs ortaya çıkarsa, o bölgede yaşayan insanların daha çok dikkat etmesi şart. Gerekirse kısıtlama adı altında belirttiğimiz önlemlerin seviyesi daha da yükseltilebilir. Bu, virüs görülecek kişi sayısına bağlı. Geçtiğimiz ay İngiltere’den başlayarak diğer ülkelerde de, bu nedenle yeni tip virüse karşı önlemler arttırıldı.