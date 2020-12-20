Mutasyon ne demek? Mutasyon nedir? İşte ayrıntılar
Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı. Bu gelişmenin ardından mutasyonun ne anlama geldiği ve ne demek olduğu sorgulanmaya başlandı. Peki, mutasyon ne demek? Mutasyon nedir?
Dünya koronavirüsle mücadelede aşının bulunmasıyla umutlanırken, Birleşik Krallık'tan gelen 'mutasyon' haberi dünya medyasının gündemine oturdu. İşte, mutasyon hakkında merak edilenler...
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon;
Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.
RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle