Mutasyon geçiren corona virüs belirtileri neler? Koronavirüs belirtileri 6 haftadan uzun sürebiliyor

Koronavirüs belirtileri İngiltere'de ortaya çıkan ve Türkiye dahil bazı ülkelerde görülen mutasyon sonrası yeniden gündeme geldi. Mutasyon ile ilgili daha önce değerlendirme yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir” demişti. Ancak mutasyon belirtileri için henüz bir açıklama gelmedi.

KORONAVİRÜS MUTASYON BELİRTİLERİ NELER?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu açıklamalarda bulunmuştu: “Birkaç gündür herkes İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutant koronavirüsle (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü;

1) Bulaşıcılığın yüzde 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.

Mutasyon belirtileri için ise uzmanlardan bir değerlendirme gelmedi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ UZUN SÜREBİLİR

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İsviçre'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırma dikkat çekmişti. Araştırmayı, Cenevre Üniversitesi (UNIGE), Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) ve Cenevre Kantonu Genel Sağlık Müdürlüğünden doktor ve epidemiyologlardan oluşan bir ekip gerçekleştirdi.

Araştırma, Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak durumu hastaneye yatmayı gerektirmeyen yaklaşık 700 kişi üzerinde yapıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 33'ünün Kovid-19 teşhisinden yaklaşık 6 hafta sonra bile yorgunluk, koku veya tat kaybı, nefes darlığı şikayetinin olduğu aktarıldı.

Araştırmaya katılan 669 kişinin yaş ortalamasının 43, bunların yüzde 60'ının kadın ve yüzde 25'inin de sağlık uzmanı olduğu bilgisi paylaşıldı. Teşhisten 6 hafta sonra dahi katılımcıların üçte birinde Kovid-19 ile ilgili bir veya birden fazla semptom görüldü. Bu semptomların başlıcalarını ise yorgunluk (yüzde 14), koku veya tat kaybı (yüzde 12), nefes darlığı (yüzde 9), sürekli öksürük (yüzde 6) ve baş ağrısı (yüzde 3) oluşturdu.

GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

1-3. gün corona belirtileri

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün corona belirtileri

Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün corona belirtileri

Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün corona belirtileri

Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün corona belirtileri

Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün corona belirtileri

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün corona belirtileri

Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.