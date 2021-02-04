‘Mutasyon 3. dalgayı tetikler mi’

DİKKATLİ OLMALIYIZ

Prof. Dr. Tevfik Özlü:





“Tüm dünyada mutasyona uğramış virüsle ilgili bir endişe var. Gerek İngiltere, Güney Afrika, gerekse Brezilya´da izole edilen varyantlar yeni virüsün daha hızlı yayıldığını gösteriyor. Son zamanlarda hızlı bulaşın yanında daha ağır hastalıklara neden olduğu ve daha ölümcül seyrettiği yönünde de bilgiler geliyor. Nitekim İngiltere’deki ölüm sayıları 100 bini geçti. Ülkemizde de giderek, maalesef mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor. Değişik illerde mutasyonlu virüs taşıyan kişiler tespit ediliyor. Bu, bizde de benzer bir artış trendinin olacağı anlamına geliyor. Dikkatli olmakta fayda var."

BULAŞICILIĞI ÇOK YÜKSEK

Prof. Dr. Kenan Midilli:

“İngiltere’de (varyant 1), Güney Afrika (varyant 2) ve Brezilya’daki (varyant 3) mutasyonları büyük tehdit. Her üçünde de dikkat çeken nokta bulaşıcılıklarının daha yüksek olması. İngiltere varyantının bulaşıcılık ve ölüm hızının en az yüzde 30 yüksek olduğu ortaya çıktı. İngiltere mutasyonu dünyada üçüncü dalga korkusuna yol açıyor. Kısıtlama ve gevşetme periyodundan sonra salgın yoyo etkisi gösteriyor. Sonraki dalga daha büyük oluyor. Bunu çok iyi gördük yaz sonu ve sonbaharda yaşadığımız ikinci dalgada. Bu nedenle tedbirlerin gevşetilmesinde acele edilmemeli.”

TEDBİRLERE DEVAM

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan:

“Henüz kısıtlamaları gevşetmeye başlamamalıyız. Çünkü bu mutasyonlu virüsün ülkede ne kadar hızla yayılıp yayılmayacağını bilmiyoruz. O nedenle alarm durumunda olmaya devam etmek durumundayız. Tedbirlere devam edeceğiz. Kısıtlamalar devam edecek. Ama tabii ki sosyal yaşamın ekonomik yaşamın devamlılığı için de peyderpey bir takım kararlar ortaya çıkabilir; halkı da rahatlatmak adına. Ama bunu da çok iyi bir dengede götürmek gerekiyor.”