Mutant virüsün gözüktüğü 'kırmızı' şehirde, hiçbir vakanın görülmediği 'mavi' köy

Sağlık Bakanlığı'nın her hafta güncelleyerek yayınladığı tabloda Balıkesir, Marmara Bölgesi’nin ‘çok yüksek riskli’ (Kırmızı) üç şehrinden biri. Şehirde koronavirüsle mücadelede hedef önce sarı, sonra mavi renge dönebilmek. Valiliğin önderliğinde kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı denetimler uygulanırken, hatta mutant virüsler de görülürken, Edremit ilçesine bağlı Kazdağları'nın eteklerindeki Hacıarslanlar Köyü şehirde ‘düşük riskli’ yani ‘mavi’ renkte kalabilmiş tek yer. Köyde şu ana kadar tek bir pozitif vakaya rastlanmadı. Hatta Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, mahalle muhtarına nazar boncuğu hediye ederek tebrik etti.

Fotoğraf: Hacıarslanlar Köyü web sitesi



Köyde 125 hane olduğunu ve 400 kişinin yaşadığını söyleyen Hacıarslanlar Köyü muhtar Ali Tuzlu, alınan tüm tedbirlere harfiyen uyduklarını söylüyor ve ekliyor:

“Atalarımız temizlik imandan gelir demiş. Biz de temizlik konusunda çok titiz davranıyoruz. Şimdiye dek tek bir vakamız olmadı. Herkes sosyal mesafe ve maske kuralına çok dikkat ediyor. Maskesiz köy meydanında asla dolaşmıyoruz. İnsanlar tarla ya da bahçelerine giderek sadece üretimiyle ilgileniyor. Bunu da yapmak zorundalar çünkü geçimlerini böyle sağlıyorlar. En önemlisi misafirlik kavramını da korona bitene kadar askıya aldık.”

Köydeki insanların şehir merkezine pek inmediğinin de altını çizen Tuzlu, “Merkeze günde bir kez araç gider-gelir. Ama çarşamba günleri merkezde pazar kuruluyor, haliyle alışveriş için gitmek zorunda kalıyorlar. Pazar dönüşü de ateşlerini ölçerek köyümüze girişlerini sağlıyoruz” diye de ekliyor.

Köyün genel temizliği konusunda da çok titiz davrandıklarını söyleyen Tuzlu, belediyenin her hafta temizlik araçlarını gönderdiğini, ayrıca kadınların da bu konuda çok dikkatli davrandığını ve sürekli uyarılarda bulunduğunu söylüyor.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal Hürriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada Hacıarslanlar Köyü muhtarı Ali Tuzlu önderliğinde köyde yaşayan vatandaşların sosyal mesafe ve maske gibi kurallara titizlikle uyduğunu söylüyor:

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal

“Köyü ziyaretimde bir azamız bana şunları söyledi: Edremit’te anne babam oturuyor. Kendileriyle altı aydır sadece telefonla görüşüyorum. Asla yanlarına gitmiyorum. Benden ya da onlardan hastalık bulaşabilir.”

Köyün kendi içlerinde aldıkları kararla, taziye ve akraba ziyaretlerine, düğünlere, kınalara, nişanlara ve asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade etmiyorlar diye de ekliyor.

Edremit’te diğer köylerde durum nasıl?

Geçtiğimiz birkaç ayda vaka sayılarının yükseldiği zamanların olduğunu söyleyen Ünsal, Balıkesir yüksek riskli şehir olarak açıklandıktan sonra tedbirlerin daha da arttırıldığını, hem kırsal hem de merkez mahallelerde ve köylerde kolluk güçlerin sıklıkla denetim yaptığını belirtiyor:

“Özellikle pazar yerlerine çok dikkat ediyoruz. HES kodu olmadan asla pazara giriş yaptırmıyoruz. Vatandaşlarımızın ateşini ölçülüyor hatta dezenfektan hediye ediyoruz. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde araç sayımızı da arttırdık. Önceden ikiydi şimdi dokuz oldu. Ekiplerimiz vardı ama araç sıkıntısı yaşıyorlardı. Artık evlerinden çıkamayanları çok hızlı bir şekilde aşı yapıyoruz, isteklerine daha çabuk karşılık veriyoruz”

‘Sanayi tesislerinin olduğu yerde mutant virüsler ortaya çıktı’

Türkiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenilmişti. İngiltere varyantı olan kişi ile ilgili o zaman tüm tedbirleri aldıklarını, aile karantinası uyguladıklarını söyleyen Kaymakam Turgay Ünsal, kişinin iyileştiğini söyledi ve yeni mutasyon vakalarının görüldüğünün de altını çizdi:

“İngiltere’den gelen bir hastaydı ve normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uygulamıştık. Tabii ilçemizde daha sonra da mutant virüsler görüldü. Özellikle sanayi tesislerimizin olduğu yerlerdeki kişilerde ortaya çıktı. Normal virüs 14 ya da 15’inci gün negatife dönerken, mutasyon virüs de bu durum 25-30 günü buluyor. Zaten tedavi yöntemi de aynı, mutant virüs görülen vatandaşlarımızla sık sık ilgileniyor, süreci takip ediyoruz”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara