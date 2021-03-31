Mutant virüs oranı yüzde 75

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüs vakaları, aşı çalışmaları ve ramazan önlemleriyle ilgili gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Koca’nın açıklamalarından satırbaşları: “Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye’deki oranı şu anda yüzde 75’lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimiz de var. Mutant giderek arttığı için, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor.

SPREY AŞIDA İNSAN DENEYİ

Nazal (sprey) aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız.

TERAVİH NAMAZI KILINACAK

Teravihler kapalı olmayacak. Hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Toplu organizasyonlar iftar ve sahur Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.

TARTIŞILAN KONGRELER

Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirmede bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikâyesini oluşturmak doğru olmaz.”

ÖĞRETMEN, POLİS, ASKER, HÂKİM, SAVCI... KRİTİK GÖREVLERE AŞILAMA BU HAFTA

Bakan Koca, kritik görevlerde bulunanların aşılamasına bu hafta başlanacağını da açıkladı: “Öğretmenler aşı için şu an tanımlı. Emniyet, jandarma, hâkimler, savcılar hepsinin aşıları bu hafta başlıyor. Nisan ayında en az 10 milyonun üzerinde Çin aşısı bekliyoruz. Bu bir takvimdi, Çinliler elinden gelen tüm imkânı değerlendireceklerini ifade ettiler. ‘Biz öncelikli olarak vatandaşımızı düşünmek durumundayız’ dediler. ‘Türkiye’yi Faz-3’e verdiği destek nedeniyle önemsiyoruz, elimizden gelen desteği sağlayacağız’ dediler.”

İSTEYENE BIONTECH, İSTEYENE SINOVAC

“BioNTech-Pfizer aşısının şu an Türkiye’ye geldiği doz miktarı 2.8 milyon oldu. Bir hafta, 10 gün içinde de 4.5 milyona tamamlanmış olacak. Aşı sırası gelen, ‘Ben BioNTech aşısı olmak istemiyorum’ dediğinde, bir başka aşı (Sinovac aşısı olabilir) vurulacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak.”

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