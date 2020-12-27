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Ruhan YALÇIN / DHA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mutant virüs görünmez oldu

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Mutant virüs görünmez oldu
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, İngiltere'de mutasyona uğrayan ve bulaşma hızı yüzde 70 artan COVID-19 ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:

“Virüs yeni bir mutasyon geliştirdi. SPIKE6970 DEL mutasyonu. Bununla virüs artık savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu. Virüs görünmüyor, bizim virüsü savunacak hücrelerimiz bunu görmüyor. Bundan dolayı da şu an bulaştırıcılığı yüzde 70 arttı. Bir insandan bir insana daha kolay, daha hızlı geçiyor. Bu anlamda virüs daha ağırlaştı mı? Ya da virüsün öldürücülüğü arttı mı diye bakacak olursak, virüsün öldürücülüğünde bir değişiklik yok. İkincisi ise hastalığın ağırlığında da bir değişiklik bulunmuyor."

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