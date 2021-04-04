Mutant virüs alarmı... 'Hayır yemeği' hazırlayan aşçıda tespit edildi! Hemen harekete geçildi

Tunceli merkeze bağlı Güdeç köyünde bir aile, hayatını kaybeden yakınları için hayır yemeği verdi. 30 kişinin katıldığı hayır yemeğini hazırlayan aşçıdan mutant virüs tespit edilmesiyle köy karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli merkeze bağlı bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmiş, yemek dağıtımı yapan aşçıda mutant virüs görülmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır.

Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282'nci maddesi kapsamında para cezası uygulanacak olup ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişiler ve köy muhtarı hakkında TCK'nın 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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