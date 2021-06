Mutabakat nedir? Mutabakat TDK anlamı

Mutabakat Arapça kökenli bir sözcüktür. Muhasebe terimi olarak da yaygın bir şekilde kullanılır. Genel olarak Türkçede anlaşma ya da uzlaşma anlamlarında kullanılmaktadır.



Yani genel anlamda hukuksal süreçlerde kullanılmasının sebebi de budur. Dava açan ve dava açılan taraflar arasında mutabakat sağlanırsa dava kapanır.

Mutabakat yapılması için de bir takım resmi evrak adı verilen mutabakat formları hazırlanmalıdır. Bu formlar her iki firma tarafından da eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Her iki anlaşmalı firma da cari mutabakat formlarının doldurulmasını bekler. Her iki taraf da bu formları birbirlerine faks ya da e mail yolu ile gönderir. Bu sayede mutabakat işlemi eksiksiz olarak iki firma tarafından da yapılmış olur.

TDK MUTABAKAT TANIMI



TDK’da mutabakat terimi için 3 tanım yer alıyor:

1. isim Uzlaşma.

2. isim Uygunluk.

3. isim, eskimiş, biyoloji Uyum.







