Muş'un İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Muş'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Savaşı’nın verildiği topraklar üzerinde bulunan Muş ili birçok tarihi alana ev sahipliği yapmaktadır. Asur kaynaklarında belirtilenlere göre M.Ö. 2000 yıllarına ait yerleşim yerleri tam olarak gün yüzüne çıkarılamadığı için kaynaklarda belirtilen, Urartular, İskitler, Makedonya, Persler ve Medler’in hakimiyetlerini kurduğu bir şehirdir. Malazgirt Savaşı’ndan sonra ise Anadolu’nun kapılarının Türklere açılması ile Anadolu Selçuklularının hakimiyetine giren Muş köklü bir tarihe sahiptir.

Muş İlçeleri

Muş ili 6 adet ilçeye sahiptir. Varto, Merkez, Malazgirt, Korkut, Hasköy ve Bulanık ilçeleri Muş ilinin ilçeleridir.

Muş Hangi Bölgede?

Muş ili Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir ildir. Doğu Anadolu bölgesinde başta Ağrı ili, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum ve Bitlis illerine komşu olan bir ildir. Doğu Anadolu bölgesinin yükseltilerle dolu dağınık bir yerleşim yerine sahip olan bir ilidir.

Muş Gezilecek Yerler

Muş ili tarihi kaleler, köprüler ve evler gibi birçok gezilip görülmesi gereken tarihi yere sahip bir ildir. Hem il merkezinde hem de çevre ilçelerde gezilecek birçok yer bulundurur.

Geleneksel Muş Evleri: Muş ilinin en güzel olan yapıları geleneksel Muş evleridir. Duvar kalınlıklarının 60 ila 70 cm aralığında bulunduğu bu evlerin zeminleri killi topraktan oluşarak, üst katlarında ahşaplar kullanılmıştır. Evlerin her birinden büyük bir avlu bulunmaktadır.

Akdoğan Gölü: Varto ilçesinde bulunan Akdoğan Gölü, dik kayalar ile çevrili olan yeşil renkli suya sahip bir göldür. Az derinliğe sahip olan bu göl yeşil rengine sahip olması ile ünlüdür. İskender Çayı ile beslenen Akdoğan gölünün çevresi mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Kunduz, turna, ördek, kaz gibi hayvanlar ve göl içerisinde ise aynalısazan balığı gibi birçok hayvanın bulunduğu bir yerdir.

Muş Tarihi Yerler

Malazgirt Kalesi: Mengüçgazi ilçesinde bulunan Malazgirt kalesi daha önce Berber kalesi olarak bilinse de Malazgirt savaşının ardından Malazgirt kalesi olarak ismi anılmaya başlanmıştır. Muş ilinde mutlaka görülmesi gereken tarihi yerlerden biridir.

Muş Kalesi: Muş ilindeki bilinen en eski yerleşim birimlerinden biridir. Ne zaman ve kimler tarafından inşa edildiği beli olmayan Muş Kalesi, Hz. Ömer’in halifelik zamanında Müslümanların hakimiyeti altına geçtiği bilinmektedir. Muş Kalesi hem Osmanlı, hem Selçuklu hem de Araplar başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı sürede oluşan savaşlar sonucunda tahrip olmuştur. Fakat bugün turizme kazandırılması ile bölgesinde halk için bir park hizmete vermektedir.

Yıldızlı Han: Muş şehir merkezinde olan Yıldızlı Han, iki katlı olarak inşa edilmiştir. Yıldızlı Han Selçuklu mimarisinden etkilenerek alt kat kesme taş ile inşa edilirken, üst kat ise kerpiçten inşa edilmiştir. İpek yolu üzerinde bulunan Yıldızlı Han ticari yönden önemli bir yere sahiptir. 52 adet dükkan ve bir otelden oluşan bu Han bugün turizme kazandırılmıştır.

Arak Manastırı: Muş ilinin 12 km kadar uzaklığında olan Kepenez Köyünde Arak Manastırı bulunmaktadır. Tam olarak ne zaman ve kimler tarafından yaptırıldığı bilinmeyen manastırda Roma döneminin izlerinin bulunduğu görülmektedir. Farsçada Arak ismi şarap anlamına gelmektedir. Eski zamanlarda üzüm ambarlarının bulunduğu bu bölgede inşa edilen manastır Ermenilerin ibadetlerini yaptıkları tarihi bir yerdir.

Muş ilinde Murat nehri üzerinde Murat köprüsü bulunur. 13. Yüzyıldan kalma olan bu köprü çok sağlam şekilde hala günümüzde bulunan hem tarihi hem de çevresel olarak güzel doğaya sahip bir yerde bulunmaktadır. Muş Ulu Camii, AlaeddinBey Camii ve Hacı Şeref Camii gibi birçok önemli tarihe sahip camilerde bulunmaktadır.