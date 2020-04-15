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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 14:22,Son Güncelleme:

Muş'un 2 köyünde karantina uygulaması bitti

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Muş'un 2 köyünde karantina uygulaması bitti
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MUŞ'un Yazla ve Alagün köylerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 gün karantina uygulaması sona erdi. Karaağaçlı beldesi ile Güneyik, Yazbaşı, Demirkapı ve İyikomşu köylerinde ise karantina sürüyor.

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina, 6 köyden 2'sinde sona erdi. Karantina süresi sona eren, merkeze bağlı Yazla ve Alagün köyünde hayat, normale döndü. Merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ile Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyü, Bulanık'a bağlı Yazbaşı ve Demirkapı köyleri ile Malazgirt'in İyikomşu köyünde ise karantina uygulaması sürüyor.

Yazla köyünde yaşayan Cuma Sarıkuş, "İstanbul’dan bir akrabamız köyümüze gelmişti ve onda koronavirüs çıkmıştı. Çok şükür onu hastaneye götürdüler. Hastaneden de iyi çıktı ve şu anda evinde. 14 günlük köyümüzün karantinası sona erdi. Jandarmalar gitti, köyümüzün insanları hepsi iyi. Köyümüzde bir hastalık ve vaka yok. Çok şükür hepimiz iyiyiz. Köyümüzde geçim yapıp, kendimize, işimize, gücümüze başladık" diye konuştu.

İstanbul’dan köye gelen ve 'Covid-19' testi pozitif çıkan kişinin sağlık durumun iyi olduğunu anlatan Ekrem Sarıkuş ise "Hastamız çok iyi ve köyümüz karantinadan kurtuldu. Çok şükür herkes kendi işine döndü. Allah herkese yardım etsin. Ülkemizi bu hastalıktan kurtarsın" dedi.

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