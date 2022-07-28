Musul’daki saldırının ardından Bağdat’a çağrı: Ülkenden bize saldıran terörü bitir

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Irak’ta Musul’un El-Hadba semtinde bulunan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına iki adet roket düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Musul Başkonsolosluğu tarafından Irak basınına yapılan açıklamada, konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi.

Saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” denildi.

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BM TOPLANTISI SIRASINDA

Saldırının BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında gerçekleşmiş olmasının vahim ve düşündürücü olduğu vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi: “Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür. Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.”

ÇAVUŞOĞLU: ‘IRAK YÖNETİMİ TERÖRLE MÜCADELE EDEMİYOR’





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Irak yönetimi terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele yönetemiyor. Bize yönelik provokasyonların sebebi de bu” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün tv100 yayınına konuk oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Irak’ta terör örgütleri halen mevcut. DEAŞ ülkenin önemli bölümünü kontrol altında tutuyordu. Bizlerinde desteğiyle gerek Suriye’de gerekse Irak’ta DEAŞ artık güçlü değil. Irak yönetimi terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele yönetemiyor. Bize yönelik provokasyonların sebebi de bu.

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Daha önceki operasyonların nedeni sınırımıza yakın noktaları terörden temizlemekti. Önümüzdeki operasyonların da sebebi budur.

Gözden Kaçmasın Liyakatle mi geldiler? Haberi Görüntüle

SÖZLERİNİ TUTMADILAR

Rusya ve ABD sözlerini tutmadılar. Her ikisi de teröristleri bu bölgelerden temizlemediler. Hiç müdahale etmedikleri gibi bazı bölgelerde Ruslarla devriye geziyorlar; birçok yerde de özellikle Suriye’nin Kuzey Doğu’sunda, ABD silah desteğini devam ettiriyor. Niye teröre destek veriyorsunuz; Suriye’yi mi bölmek istiyorsunuz; bize karşı mı destek veriyorsunuz? ABD’nin bunu açıklaması gerekiyor. ABD, Irak’ı neden işgal etti? NATO olarak Afganistan’a niye girildi? Irak’ta teröristler var, nükleer silahlar var denilip, tehdit var denilip Amerika’dan geleceksiniz ama benim yanı başımda bana, benim askerime, vatandaşıma, Suriyelilere saldırıda bulunan terör örgütüne karşı mücadeleye karşı çıkacaksınız; hem de müttefikinin mücadelesine. Oradan çekilme sebepleri bu; terörle mücadelede samimi değiller. O zaman gereğini yapmamız lazım. Türkiye her türlü hazırlıklarını yapıyor. Bu artık motto haline geldi. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bir gece ansızın.”

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MSB: KAZDIKLARI HENDEKLERE GÖMECEĞİZ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan da Başkonsolosluğu’na yönelik saldırıya sert tepki geldi. Bakanlıktan dün yapılan açıklama şöyle: “Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için işbirliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz!”

NATO KATILIM PROTOKOLÜ ŞU AN MECLİS’E GELEMEZ

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecine ilişkin de şunları söyledi: “Mutabakat zaptını imzaladık. Belge açık, yükümlülükler var. Mutabakat zaptındaki maddeler yerine getirilirse, sözlerinde dururlarsa NATO muhtırası Meclis’e gelir.”